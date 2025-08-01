Jonas Valančiūnas: turime talento ir parako

Kaune, „Žalgirio“ arenoje, lietuviai įveikė ne stipriausios sudėties kartvelus 77:54. Svečių gretose nebuvo vieno lyderių Tornikės Šengelijos – puolėjas dėl asmeninių priežasčių iš Lietuvos skubiai išvyko į Ispaniją.
Mūsiškių vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis šioms varžyboms neregistravo Tado Sedekerskio, nežaidė ir Mantas Rubštavičius.
Jau rungtyniavo kapitonas Jonas Valančiūnas: Denverio „Nuggets“ klubo vidurio puolėjas surinko 11 taškų, šešis kartus atkovojo kamuolį.
„Jonas mane maloniai nudžiugino – šiuo metu nesitikėjau tokios jo sportinės formos. Gynyboje mums jo dar trūksta, bet tai natūralu, tad bandėme išnaudoti puolimui ir tai puikiai pavyko. Jonas – besąlygiškas mūsų komandos lyderis“, – sakė R. Kurtinaitis.
„Turime ir talento, ir parako. Visi stengiasi, dirba, aikštėje daro viską, kad būtų geras rezultatas. Manau, kad jau žaidžiame tikrai neblogą krepšinį. Dar šio to trūksta, bet noro, kovingumo – ne, ir tai labai svarbu“, – kalbėjo J. Valančiūnas.
Kitas kontrolines rungtynes Lietuvos krepšininkai žais rugpjūčio 14-ąją Rygoje su latviais, kurie svečiuose 75:91 pralaimėjo italams (po 14 taškų pelnė Kristapas Porzingis ir Kristeris Zorikas, 13 – Davis Bertanis, 12 – Rihardas Lomažas, 10 – Rolandas Šmitas).
15 d. Šiauliuose mūsiškiai išmėgins jėgas su slovėnais, kurie, stebint 13 631 žiūrovui, Manheime neatsilaikė prieš vokiečius (15 taškų surinko Gregoras Hrovatas, 12 – Aleksejus Nikoličius, 10 – Martinas Krampeljis, o Luka Dončičius nežaidė).
Ketvirtą pergalę paeiliui šventė serbai – be Nikolos Jokičiaus, Bogdano Bogdanovičiaus, Nikolos Milutinovo, Vasilijės Micičiaus, Aleno Smailagičiaus pagalbos 122:55 sutriuškino Kipro atstovus.
Statistika
Lietuva–Sakartvelas 77:54 (19:16, 21:13, 13:16, 24:9).
Kaunas, „Žalgirio“ arena, 6 703 žiūrovai.
Lietuva: J. Valančiūnas 11 taškų (6 atkovoti kamuoliai), Ą. Tubelis 10 (5 atkovoti kamuoliai), R. Jokubaitis 9 (0/3 tritaškių, 6 rezultatyvūs perdavimai), E. Bendžius 8, I. Sargiūnas ir D. Sirvydis po 7, M. Blaževičius 6, G. Radzevičius ir A. Velička (6 rezultatyvūs perdavimai) po 5, L. Birutis 4, M. Normantas 3 (1/4 tritaškių, 3 klaidos), K. Žemaitis 2, R. Giedraitis 0.
Sakartvelas: S. Mamukelašvilis 15 taškų, B. Burdžanadzė 9 (5 atkovoti kamuoliai), G. Bitadzė 8 (5 atkovoti kamuoliai), K. Baldwinas 7 (5 atkovoti kamuoliai), G. Šermadinis 6, G. Korsantija 5, G. Očchikidzė 4, D. Sanadzė, R. Andronikašvilis ir K. Džintcharadzė po 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 24/35 (69 proc.) ir 11/35 (31 proc.), tritaškių – 6/25 (24) ir 5/19 (26), baudų metimų – 11/14 (79) ir 17/22 (77). Atkovota kamuolių – 33 ir 32, perimta – 3 ir 6. Rezultatyvūs perdavimai – 21 ir 11. Klaidos – 11 ir 17.
