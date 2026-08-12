 „Jonava Hipocredit“ gretose – Belgijos ir Nyderlandų čempionate siautęs gynėjas Reggie Mesidoras

„Jonava Hipocredit“ gretose – Belgijos ir Nyderlandų čempionate siautęs gynėjas Reggie Mesidoras

2026-08-12 18:32
bcjonavahipocredit.lt inf.

„Jonava Hipocredit“ tęsia komandos komplektaciją – prie ekipos jungiasi 182 cm ūgio gynėjas iš JAV Reggie Mesidoras.

<span>„Jonava Hipocredit“ gretose – Belgijos ir Nyderlandų čempionate siautęs gynėjas Reggie Mesidoras</span>
„Jonava Hipocredit“ gretose – Belgijos ir Nyderlandų čempionate siautęs gynėjas Reggie Mesidoras / „Jonava Hipocredit“ nuotr.

Profesionalo karjerą Mesidoras 2024-siais pradėjo Sakartvelo čempionate, kur atstovavo „Iverioni“ ekipai, o praėjusį sezoną persikėlė į Nyderlandus ir rungtyniavo BNXT lygoje su „Den Helder Suns“. „Jonava Hipocredit“ 25-erių amerikiečiui taps trečiąja profesionalios karjeros stotele.

Praėjusį sezoną amerikietis rungtyniavo Belgijos ir Nyderlandų BNXT čempionate, kuriame buvo vienas ryškiausių lygos žaidėjų. Mesidoras vidutiniškai pelnydavo po 20,1 taško, atlikdavo po 5,2 rezultatyvaus perdavimo ir atkovodavo po 4,4 kamuolio.

Mesidoras praėjusį sezoną tarp rezultatyviausių BNXT lygos krepšininkų užėmė penktąją vietą.

Su Reggie Mesidoru pasirašyta sutartis iki 2026/2027 m. sezono pabaigos.

Šiame straipsnyje:
Jonava Hipocredit
Reggie Mesidoras
Den Helder Suns

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