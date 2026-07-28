„Jonavos Hipocredit“ gynėjų grandis pasipildė Damoni Harrisonu

Praėjusį sezoną Harrisonas rungtyniavo NCAA pirmenybėse, kur atstovavo Šarlotės universiteto „49ers“ komandai. Per 30 sužaistų rungtynių amerikietis vidutiniškai pelnė po 9,7 taško, atkovojo po 2,2 kamuolio ir atliko po 0,8 rezultatyvaus perdavimo.
Gynėjas iš žaidimo atakavo 46,2 proc. taiklumu, o iš trijų taškų zonos realizavo 39,4 proc. metimų. Harrisonas gali sėkmingai atakuoti krepšį ne tik iš statinių padėčių, bet ir pats susikurti progų po driblingo.
Prieš persikeldamas į Šarlotės universitetą amerikietis vilkėjo Pietų Indianos universiteto komandos marškinėlius. 2024–2025 m. sezone jis buvo rezultatyviausias ekipos žaidėjas – rinko po 15,1 taško, atkovojo po 5,5 kamuolio ir tritaškius metė 40,9 proc. taiklumu.
Su Damoni Harrisonu pasirašytas dvejų metų kontraktas.
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