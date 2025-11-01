„Juventus“ gretas papildė Donatas Sabeckis

Sutartis su krepšininku pasirašyta iki šio sezono pabaigos.
Praėjusį sezoną D. Sabeckis atstovavo Mažeikių „M Basket–Delamode“ ekipai. Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“, kaunietis vidutiniškai rinko 8,7 taško, 5,7 rezultatyvaus perdavimo, 3,6 atkovoto kamuolio ir 11,3 naudingumo balo.
„Turėdami galimybę atlikti korekcijas sudėtyje, nusprendėme pastiprinti šiuo metu mums aktualiausią – įžaidėjo – poziciją. Donatą puikiai pažįstame – tiek jo žaidimo stilių ir krepšinio suvokimą, tiek asmenines savybes. Esame įsitikinę, kad jis bus naudingas komandai ir padės siekti pergalių“, – sakė „Juventus“ direktorius Rolandas Jarutis.
Savo karjeroje D. Sabeckis yra vilkėjęs Šiaulių „Šiaulių“, Kauno „Žalgirio“, Zagrebo „Cibona“ (Kroatija), Prienų „CBet“, Ženevos „Geneve“ (Šveicarija), Panevėžio „Lietkabelio“ ir Slupsko „Czarni“ (Lenkija) komandų marškinėlius.
D. Sabeckis „Juventus“ ekipoje debiutuoti galės jau artėjančiose pirmadienio rungtynėse.
Naujausi komentarai