Kauno „Žalgiris“ dalyvaus „London Lions Invitational“ ikisezoniniame turnyre

Tai – pirmą kartą Tautvydo Sabonio treniruojamos ekipos organizuojamas turnyras, kuriame iš viso dalyvaus keturios komandos – be turnyro šeimininkų, kartu su žalgiriečiais į Londoną atvyks ir Paryžiaus „Paris Basketball“ bei Vroclavo „Šlask“ komandos.
Pirmąsias rungtynes Tomo Masiulio auklėtiniai sužais rugsėjo 10 d. 22.30 val. Lietuvos laiku su „Paris Basketball“ ekipa. Kitame pusfinalyje susitiks Londono ir Vroclavo klubų krepšininkai.
Tuo metu rugsėjo 11 d. 15.30 val. Lietuvos laiku laukia mačas dėl trečiosios vietos, kuriame susitiks pirmųjų rungtynių pralaimėtojai, o 22.30 val. Lietuvos laiku ir didysis „London Lions Invitational“ turnyro finalas – jame kausis pirmąją dieną pergalę įsirašiusios komandos.
Belaukdami kelionės į Londoną, žalgiriečiai sužais ir tris ikisezoninius susitikimus „Žalgirio“ arenoje už uždarų durų. Rugpjūčio 29 d. 18.00 val. žaliai balti mes iššūkį Roko Kondratavičiaus treniruojamai Rygos „Zelli“ komandai, rugsėjo 2 d. 18.00 val. – Utenos „Juventus“ ekipai, o rugsėjo 6 d. 18.00 val. – Baku „Sabah“ klubui iš Azerbaidžano.
„Žalgirio“ arenoje vyksiančias trejas ikisezonines rungtynes tiesiogiai stebėti galės tik „Žalgiris Insider“ nariai, o prieš mačus ir po jų planuojama ir tiesioginė „Žalgiris Insider“ studija su komandos atstovais ir žaidėjais.
Naujausi komentarai