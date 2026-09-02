Kauno „Žalgiris“ įsirašė kovingą pergalę prieš „Juventus“

Pasiruošimo sezonui mačai „Žalgirio“ arenoje vyksta už uždarų durų, tačiau susitikimą gyvai stebėjo keli „Žalgiris Insider“ prenumeratoriai ir Kubo nariai, laimėję bilietus konkurse. Tapk „Žalgiris Insider“ nariu čia.
Tomas Masiulis šiose rungtynės vertėsi be nacionalinėms rinktinėms atstovavusių Ažuolo Tubelio, Mareko Blaževičiaus ir Maodo Lo.
„Žalgirio“ taškų sąskaitą atidarė Marius Grigonis, tada sekė Jono Valančiūno 4 taškai iš eilės ir M.Grigonio metimas iš vidutinio nuotolio – 9:8. Kėlinio viduryje su žaliais marškinėliais debiutavo Sabenas Lee, iškart pasižymėjęs dviem įspūdingais prasiveržimais – 13:14. Uteniškiai atsakė 9:0 spurtu ir įgijo dviženklį pranašumą – 13:23. Po T.Masiulio paprašytos pertraukėlės Dustinas Sleva smeigė tritaškį, o ketvirtį užbaigė Carseno Edwardso dvitaškis – 18:23.
Antrasis kėlinys prasidėjo ir toliau besisukančiu žalgiriečių puolimu – „du prieš du“ sužaidė prieš tai baudas sumetęs Nigelas Williamsas-Gossas ir J.Valančiūnas, o kauniečių deficitas aptirpo iki minimumo – 22:23. Spurtą 16:0 pratęsė M.Grigonio, J.Valančiūno ir C.Edwardso taškai – 29:23. S.Lee pataikė 2 baudas, N.Williamsas-Gossas ir J.Valančiūnas dar kartą sužaidė „žemė-oras“, o greitoje atakoje pražangą išprovokavęs Deividas Sirvydis realizavo abu baudų metimus – 36:28. Sterlingas Brownas prasiveržė po krepšiu, tritaškį įmetė D.Sirvydis, o antrąjį kėlinį 4 taškais užbaigė J.Valančiūnas – 45:33.
Po ilgosios pertraukos pasižymėjo N.Williamsas-Gossas, pirmąjį rungtynių dėjimą atliko Kaodirichi Akobundu-Ehiogu – 49:44. N.Williamsas-Gossas pridėjo du baudų metimus, Edgaras Ulanovas taisė savo paties metimą (53:48), bet uteniškiai lygino rezultatą – 53:53. Trečiojo kėlinio pabaigoje S.Lee ir D.Sleva įmetė iš po krepšio, M.Grigonis pataikė „floaterį“, D.Sleva buvo taiklus iš toli, D.Sirvydis sumetė baudas – 64:59.
D.Sleva atidarė paskutinį rungtynių ketvirtį taškais greitoje atakoje, Dovydas Giedraitis įmetė iš vidutinio nuotolio – 68:61. Netrukus savąją 5 taškų atkarpė surengė E.Ulanovas, tritaškį iš kampo šovė S.Brownas – 76:64. K.Akobundu-Ehiogu užbaigė tiek greitą ataką, tiek S.Browno perdavimą pavertė dėjimu, paskutinius „Žalgirio“ taškus rungtynėse pelnė S.Brownas – 82:77.
„Žalgiris“: J.Valančiūnas 14 (9 atk. kam.), D.Sleva 10, M.Grigonis 9, D.Sirvydis 8, S.Lee 8, E.Ulanovas 7, S.Brownas 7, K.Akobundu-Ehiogu 7 (2 blk.), N.Williamsas-Gossas 6 (6 rez. perd.), C.Edwardas 4 (2 per. kam.), D.Giedraitis 2, A.Butkevičius 0.
„Juventus“: K.Pohto 14, C.Hunteris 14 (2 per. kam.), T.Jonesas 12 (3 per. kam.), Š.Beniušis 11, C.Reynoldsas 10 (5 atk. kam.), L.Beliauskas 10.
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