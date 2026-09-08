Kauno „Žalgiris“ kuriam laikui neteko Sabeno Lee

Rungtynes su Baku „Sabah“ komandos naujokas S.Lee paliko šlubčiodamas. Po atliktų medicininių tyrimų paaiškėjo, kad žalgirietis negalės rungtyniauti kelias savaites. Jis liks Kaune su vienu iš komandos fizinio parengimo trenerių ir kineziterapeutų ir čia pradės reabilitaciją.
Susitikime su „Sabah“ ekipa S.Lee per 14 minučių pelnė 3 taškus, atkovojo 3 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Anksčiau vykusiame kontroliniame mače su Utenos „Juventus“ per beveik 17 minučių amerikietis surinko 8 taškus, 1 atkovotą kamuolį ir 2 rezultatyvius perdavimus.
Rugsėjo 10 d., ketvirtadienį, Londone žalgiriečiai nuo 22:30 val. Lietuvos laiku turnyro pusfinalyje susitiks su sezonui Eurolygoje besiruošiančiu „Paris Basketball“ klubu, o šias rungtynes „Žalgiris Insider“ platformoje komentuos sporto komentatorius Rytis Kazlauskas ir krepšinio ekspertas Augustas Šuliauskas.
Žalgiriečių varžovas rugsėjo 11-osios rungtynėse paaiškės po kitos pusfinalio dvikovos, vyksiančios nuo 19:30 val., kurioje susitiks Londono „Lions“ ir Vroclavo „Sląsk“ komandos.
Pusfinalio dieną pralaimėjusios komandos rugsėjo 11-ąją susitiks tarpusavyje nuo 19:30 val., o laimėjusios – nuo 22:30 val. Lietuvos laiku. Ir antrąsias „Žalgirio“ rungtynes Londone komentuos R.Kazlauskas ir A.Šuliauskas.
Naujausi komentarai