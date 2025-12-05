Krepšinį žaidžiantys žurnalistai jau dvyliktą kartą kovos dėl Lietuvos čempionų vardo

Jau 12 kartą vyksiančiame Lietuvos žurnalistų krepšinio čempionate šiais metais dalyvaus 8 komandos: Lietuvos žurnalistų sąjungos sporto klubas „PRESS‘as“, Kauno žurnalistai, „Lietuvos rytas“,TV3, LRT, 15 min, „BasketNews“ ir „Baudos aikštelė“.
„PRESS‘o“, „Lietuvos ryto“ ir LRT komandos dalyvauja visuose čempionatuose nuo pat 2012 metų, Kauno žurnalistai per visą šį laikotarpį praleido vos vieną čempionatą.
Kas geriausiai žaidžia krepšinį, žurnalistai pirmą kartą aiškinsis modernioje, tik šiais metais atidarytoje „Aerottoria“ arenoje.
„Per dvylika metų Lietuvos žurnalistų krepšinio čempionato dalyviai išbandys jau penktos krepšinio arenos parketą. Čempionatas prasidėjo Šarūno Marčiulionio akademijoje, ją nugriovus, persikėlė į Druskininkų sporto kompleksą, o vėliau į Kauną, Arvydo Sabonio akademiją. Prieš ketverius metus čempionatas grįžo į sostinę ir vyko „NBA akademijoje“.
Šiais metais krepšinį žaidžiančius žurnalistus pakvietė „Aerottoria“ arena. Modernioje arenoje yra puikios sąlygos ko gero emocingiausioms ir azartiškiausioms krepšinio varžyboms. Nes emocijų ir azarto žurnalistų čempionate niekada netrūksta“, – sakė turnyrą organizuojančių Lietuvos sporto žurnalistų federacijos ir „PRESS‘o“ vadovas Tautvydas Vencevičius.
Prie čempionato organizavimo jau trečius metus iš eilės prisideda ir asociacija „Lietuvos krepšinis“. Geriausiems čempionato žaidėjams prizus įsteigė aprangos gamintojas „hummel“ ir „Švyturys nealkoholinis“.
Šių metų čempionate jau trečio titulo iš eilės sieks „BasketNews“ krepšininkai. Iki šiol po tris kartus čempionatą yra laimėję Kauno ir Panevėžio žurnalistai, dukart triumfavo TV3 ir „BasketNews“, kartą – „PRESS‘as“. Iš viso medalius yra iškovojusios 10 komandų.
Per visą čempionato istoriją turnyre dalyvavo net 16 skirtingų redakcijų ar miestų komandų.
„PRESS‘as“ drauge su Lietuvos sporto žurnalistų federacija taip pat organizuoja kasmet vykstančius Lietuvos žurnalistų futbolo čempionatą ir tarptautinį žurnalistų futbolo turnyrą. Pastarasis šiais metais išaugo į pirmą kartą surengtą Europos žurnalistų futbolo čempionatą, kuriame Druskininkuose dalyvavo net 14 valstybių žurnalistų komandos.
