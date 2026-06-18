„Krepšinio namuose“ – auksinė rinktinė, garbūs svečiai ir simbolinis kamuolio perdavimas

Renginyje dalyvavo visos 1997 m. Europos čempionėmis tapusios Lietuvos krepšininkės – Lina Dambrauskaitė, Jurgita Štreimikytė, Jolanta Vilutytė, Dalia Belickaitė Kurtinaitienė, Jovita Jutelytė, Rasa Kreivytė, Reda Aleliūnaitė, Jurgita Kaušaitė, Irena Baranauskaitė, Aneta Kaušaitė, Lina Brazdeikytė ir Rima Petronytė.
Renginio metu 1997 m. čempiones pagerbė ir dabartinei Lietuvos rinktinei sėkmės linkėjo Seimo Pirmininkas ir „EuroBasket 2027“ Lietuvoje globėjas Juozas Olekas, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė ir kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė bei kiti garbūs svečiai.
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas savo sveikinimo kalboje akcentavo: „Krepšinio namai“ tiek garbių svečių nematė nuo pat namų atidarymo. Į Lietuvą atkeliauja nuostabi šventė. 2011 m. Europos vyrų krepšinio čempionatas Lietuvoje buvo pripažintas kaip vienas geriausių visų laikų Senojo žemyno čempionatų. Mes turime viską, kas leidžia neabejoti, kad 2027 m. Europos moterų krepšinio čempionatas taip pat bus vertinamas kaip vienas geriausių istorijoje.“
Renginio kulminacija tapo 1997 m. Europos čempionių pasirašyto kamuolio perdavimas šių dienų rinktinės atstovams – vyr. treneriui Viliui Stanišauskui ir ilgametei komandos krepšininkei Giedrei Labuckienei.
Renginyje apsilankė ir sveikinimo kalbą sakė po daugelio metų į Lietuvą sugrįžusi olimpinė, pasaulio ir Europos čempionė, viena geriausių visų laikų šalies krepšininkių Vida Šulskytė-Beselienė.
Nuotoliniu būdu susirinkusius šventės dalyvius sveikino puikų debiutinį WNBA lygoje sezoną žaidžianti Laura Juškaitė.
Iškilmingame minėjime netrūko ir ryškiausių Lietuvos sporto žvaigždžių – renginyje apsilankė olimpinė čempionė Laura Asadauskaitė, olimpinis čempionas, Lietuvos vyrų rinktinės vyr. treneris Rimas Kurtinaitis, Europos taurės nugalėtojas Saulius Kuzminskas ir daugelis kitų nusipelniusių sporto asmenybių.
„EuroBasket 2027“ Lietuvoje organizacinio komiteto vadovas – 1997 m. Lietuvos moterų krepšinio rinktinės čempionių treneris Vydas Gedvilas.
Europos moterų krepšinio čempionatas 2027 m. birželio 16–27 d. vyks Lietuvoje, Belgijoje, Suomijoje ir Švedijoje.
Lietuvoje bus surengtas grupės etapas Klaipėdoje, o Vilniuje vyks visos svarbiausios kovos – ketvirtfinalių, pusfinalių ir finalų etapai.
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