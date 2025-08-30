Kurtinaitis po pralaimėjimo vokiečiams: negalime daryti staigių judesių

Pasaulio čempionais silpnos komandos netampa. Lietuvai iki tokios ekipos dar reikia gerokai pasitempti. Tokias mintis po pirmųjų pralaimėtų B grupės rungtynių išsakė R. Kurtinaitis.
65-erių metų strategas pabrėžė, jog vokiečių naudai pasitarnavo net 18 jo auklėtinių klaidų. Be to, lietuvius murkdė ir varžovų tritaškiai – net 19 pataikytų tolimų metimų.
– Kokias pamokas lietuviams suteikė šis pralaimėjimas?
– Negalime daryti kažkokių staigių judesių, nes suprantame, kad kol kas savo žaidėjais neprilygstame vokiečiams. Jie turi komandą, kokią prieš kokius 12 metų turėjo ispanai. Tuo metu jie dominavo ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Šį pralaimėjimą mes paliekame. Sistema yra tokia, kad visi turime šansus keliauti toliau, tad negalime per daug sukti galvos dėl tokių dalykų. Kuo greičiau mes pamiršime šį pralaimėjimą, tuo bus geriau.
– Kurie jūsų auklėtiniai šiose rungtynėse jums atrodė mažiausiai sutrikę?
– Rokas Jokubaitis atrodė solidžiai. Jonui Valančiūnui galbūt dar trūksta šiek tiek fizinio pasirengimo, ištvermės. Mes tą pasiskaičiavome, tad atsivežėme tris vidurio puolėjus. Tačiau čempionato metu mes pasieksime reikiamą formą. Nedarau problemos, kad Jonas žaidžia tiek minučių. Į klausimą, kodėl žaidė vienas, o ne kitas žaidėjas, neturiu atsakymų. Mes turbūt skirtingai matome krepšinį ir man net nėra ką jums paaiškinti.
– Ar labai jaučiamas kokybės skirtumas tarp komandos pagrindinių ir atsarginių žaidėjų?
– Jaučiamas, nors buvo tokių momentų, kai mes su žemesne sudėtimi atžaidėme 19 taškų. Buvo gerų momentų, bet nevykusiai užbaigėme antrąjį kėlinį, pabaigoje praleidome tritaškį.
