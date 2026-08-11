Laurynas Beliauskas grįžta į „Juventus“ ekipą

„Juventus“ su lietuviu pasirašė vienerių metų sutartį ir baigė komandos komplektavimo darbus.
Klaipėdietis „Juventus“ marškinėlius vilkėjo 2024–2025 metų sezone. Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“, gynėjas per beveik 27 aikštėje praleidžiamas minutes vidutiniškai pelnė po 13,2 taško (38,5 proc. tritaškių), atkovojo po 2,8 kamuolio, atliko po 3,2 rezultatyvaus perdavimo, perėmė po 1,2 kamuolio bei rinko po 15,1 naudingumo balo.
Sezoną Utenoje gynėjas pažymėjo ir individualiu trofėjumi – 2025 metais triumfavo LKL „Snaiperio“ konkurse.
Po sezono Utenoje lietuvis karjerą pratęsė Italijoje, kur apsivilko Sasario „Dinamo“ ekipos marškinėlius. Italijos čempionate L.Beliauskas sužaidė 25 rungtynes, per kurias vidutiniškai aikštėje praleido po 25 minutes, pelnė po 9 taškus, atkovojo po 3,4 kamuolio ir atliko po 1,7 rezultatyvaus perdavimo.
„Tai yra aukšto lygio lietuvis, kuris neabejotinai sustiprins mūsų komandą. Laurynas yra jau patyręs žaidėjas, turintis nemažą tiek LKL, tiek tarptautinių rungtynių patirtį, tad bus tikrai naudingas tiek aikštelėje, tiek už aikštelės ribų siekiant kuo geriau į žaidimą integruoti mūsų legionierius. Džiaugiamės Lauryno prisijungimu ir tikimės sėkmingo įsiliejimo į komandos žaidimą“, – apie L. Beliauską kalbėjo „Juventus“ komandos vadovas Eimantas Skersis.
Praėjusį sezoną L.Beliauskas su Sasario klubu taip pat varžėsi FIBA Europos taurėje, kur per 10 susitikimų vidutiniškai rinko po 6,6 taško, atkovojo po 2 kamuolius ir atliko po 1,8 rezultatyvaus perdavimo.
Per savo karjerą L.Beliauskas yra sukaupęs nemažą patirties bagažą skirtinguose Europos čempionatuose. Lietuvoje gynėjas yra atstovavęs Klaipėdos „Neptūnui“ bei Kėdainių „Nevėžiui-Paskolų klubui“, o užsienyje rungtyniavo viename stipriausių Europos nacionalinių čempionatų – Ispanijos lygoje, kur vilkėjo Santjago de Kompostelos „Obradoiro CAB“ marškinėlius.
Vėliau lietuvio karjera tęsėsi Frankfurto „Skyliners“ klube Vokietijoje, Salonikų PAOK Graikijoje bei Didžiosios Lenkijos Ostrovo „Stal“ ekipoje. Su PAOK L.Beliauskas yra rungtyniavęs ir FIBA Čempionų lygoje.
Artėjančiame sezone „Juventus“ komandai atstovaus Šarūnas Beniušis, Justas Furmanavičius, Brandonas Huntley-Hatfieldas, Paulius Valinskas, Kenny Pohto, Chase’as Hunteris, Gintautas Matulis, Jackas Pagenkopfas, Tevianas Jonesas, Normantas Juršys, Cameronas Reynoldsas ir Laurynas Beliauskas.
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