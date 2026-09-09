„Lietkabelio“ aukštaūgis dėl traumos komandai negalės padėti pusmetį

Klubas savo feisbuko paskyroje paskelbė, kad krepšininkas negalės žaisti maždaug šešis mėnesius.
24 metų 208 cm ūgio serbo laukia operacija. Į Panevėžį jis atvyko iš „Sam Houston Bearkats“ (NCAA) universiteto.
Panevėžio „Lietkabelio“ aukštaūgis Veljko Iličius prieš sezoną patyrė peties traumą ir ilgam iškrito iš rikiuotės.
Klubas savo feisbuko paskyroje paskelbė, kad krepšininkas negalės žaisti maždaug šešis mėnesius.
24 metų 208 cm ūgio serbo laukia operacija. Į Panevėžį jis atvyko iš „Sam Houston Bearkats“ (NCAA) universiteto.
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