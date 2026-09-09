 „Lietkabelio“ aukštaūgis dėl traumos komandai negalės padėti pusmetį

„Lietkabelio“ aukštaūgis dėl traumos komandai negalės padėti pusmetį

2026-09-09 18:44 diena.lt inf.

Panevėžio „Lietkabelio“ aukštaūgis Veljko Iličius prieš sezoną patyrė peties  traumą ir ilgam iškrito iš rikiuotės. 

Veljko Iličius
Veljko Iličius / kklietkabelis.lt nuotr.

Klubas savo feisbuko paskyroje paskelbė, kad krepšininkas negalės žaisti maždaug šešis mėnesius.

24 metų 208 cm ūgio serbo laukia operacija. Į Panevėžį jis atvyko iš „Sam Houston Bearkats“ (NCAA) universiteto.

 

 

 

 

Šiame straipsnyje:
Panevėžio Lietkabelis
Veljko Iličius
peties trauma

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