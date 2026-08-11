Lietuvos arenose – vienas geriausių JAV universitetų: pamatykite Arizonos „Wildcats“ žvaigždes

Arizonos krepšininkai rugpjūčio 19 d. Jonavos arenoje susitiks su Mindaugo Lukošiaus treniruojama rezervine Lietuvos krepšinio rinktine, o rugpjūčio 22 d. Alytaus arenoje susikaus su Rimo Kurtinaičio vadovaujama nacionaline Lietuvos krepšinio vyrų rinktine.
Tai pirmasis kartas istorijoje, kuomet Lietuvoje lankosi vienos geriausių NCAA universitetų komandų.
Artėjant šiam ypatingam įvykiui, LTU.BASKETBALL pateikia įdomius faktus apie Arizonos „Wildcats“ krepšinio programą, kurių galbūt nežinojote.
Arizonos krepšinio komanda NCAA pirmenybėse debiutavo dar 1904–1905 m. sezone ir skaičiuoja 122 metus trunkančią garbingą ir pergalingą istoriją.
Namų rungtynes „Wildcats“ krepšininkai žaidžia beveik 15 000 žiūrovų talpinančioje „McKale Center“ arenoje. Dėl bilietų į „laukinių kačių“ rungtynes tenka gerokai pastengti – sezono abonementai išgraibstomi akimirksniu.
Kodėl studentų krepšinis Arizonoje toks svarbus ir mylimas? Atsakymai yra gana paprasti ir aiškūs – Jungtinėse Amerikos Valstijose ypač stipri universitetų palaikymo kultūra, kuri persiduoda iš kartos į kartą. Jeigu kažkada buvai Arizonos studentas arba turėjai artimą ryšį su šiuo universitetu, tampi komandos gerbėjų visam gyvenimui.
Kita priežastis – sėkminga ir pergalinga „Wildcats“ istorija. Universiteto krepšinio programa ypač išgarsėjo ir tapo prestižine XX a. pabaigoje, o labiausiai prie to prisidėjo 1987 – 2007 m. komandai vadovavęs treneris Lute‘as Olsonas.
Arizonos universitetas vadovaujant šiam treneriui net 4 kartus pasiekė NCAA finalo ketvertą. Beje, į finalo ketvertą „Wildcats“ sugrįžo būtent šiemet 2025–2026 m. sezone.
NCAA čempione Arizonos universitetas yra tapęs 1997 m., o 2001 m. pasiekė didįjį finalą.
Tačiau amerikiečius į areną vilioja ne tik pergalės, įspūdinga rungtynių atmosfera, bet ir būsimosios pirmo ryškumo NBA žvaigždės.
Arizonos marškinėlius yra vilkėję tokie pasaulinės klasės žaidėjai kaip Aaronas Gordonas, Lauri Markkanenas, Deandre Aytonas, Pelle Larssonas, Steve'as Kerras,
Damonas Stoudamire'as, Mike'as Bibby, Damonas Stoudamire‘as, Jasonas Terry, Gilbertas Arenasas ir kiti.
Universiteto krepšininkai Richardas Jeffersonas, Andre Iguodala (JAV) ir Joshas Greenas (Australija) atstovaudami savo šalių rinktinėms yra tapę olimpinių žaidynių čempionais ir prizininkais. Net 15 „Wildcats“ studentų vėliau tapo NBA čempionais.
„Wildcats“ istorijoje gausu ir lietuviškų akcentų – prestižinio JAV universiteto marškinėlius yra vilkėjęs dabartinis Lietuvos rinktinės lyderis Ąžuolas Tubelis, jo brolis Tautvilas ir vienas perspektyviausių šalies krepšininkų Paulius Murauskas. Jau kitą savaitę su Arizonos universitetu į Lietuvą atvyksta dar du perspektyvūs lietuviai – Motiejus Krivas ir Ugnius Jaruševičius.
Beje, 1999–2001 m. „Wildcats“ marškinėlius vilkėjo ir vyresniems Lietuvos krepšinio sirgaliams žinomas buvęs Kauno „Žalgirio“ vidurio puolėjas Lorenas Woodsas.
„Wildcats“ krepšinio programa yra įtraukta į Jameso Naismitho memorialinį krepšinio šlovės muziejų.
2026 m. NBA naujokų biržoje savo pavardę išgirdo į ir į stipriausią planetos krepšinio lygą buvo pakviesti dar 3 „Wildcats“ studentai.
10-uoju šaukimu Milvokio „Bucks“ pasikvietė Braydeną Burriesą, o Dalaso „Mavericks“ 30-uoju šaukimu į Teksaso valstiją pakvietė Koa Peatą. Antrajame rate savo pavardę išgirdo ir Jadenas Bradley, kurį 50-uoju šaukimu pakvietė Toronto „Raptors“.
Į Lietuvą Arizonos universiteto krepšininkai atvyksta savo ginklų arsenale turėdami dar daugiau NBA potencialo krepšininkų.
Jau 2027 m. aukštas šaukimas pirmajame NBA naujokų biržos penketuke šiuo metu prognozuojamas Calebui Holtui, o pirmajame dvyliktuke, remiantis nbadraftroom.com prognoze, matomas ir lietuvis Motiejus Krivas. NBA klubo šaukimas prognozuojamas ir Ivanui Charčhenkovui.
Jonavos, Kėdainių ir Alytaus arenose susirinkę žiūrovai galės išvysti ir rezultatyviausio visų laikų NBA krepšininko LeBrono Jameso sūnų Bryce’ą Jamesą.
Išvykos į Lietuvą laukiantis Arizonos „Wildcats“ treneris Tommy Lloydas sako: „Mums yra didžiulė garbė atvykti į Lietuvą. Ne tik todėl, kad tai ypatinga šalis su nuostabiais žmonėmis, bet ir dėl to, kad Lietuva taip pat gyvena krepšiniu, kaip ir Arizonos sirgaliai. Nekantraujame pažinti Lietuvos kultūrą ir tuo pačiu sužaisti aukšto lygio rungtynes prieš stiprius varžovus.“
Lietuvos krepšinio sirgalius kviečiame jau dabar planuotis rugpjūčio 19 ir 22 d. bei savo akimis pamatyti Lietuvos rinktinę bei vieną geriausių JAV universitetų komandų.
Kviečiame jau dabar planuotis rugpjūčio 19 ir 22 d. bei savo akimis pamatyti vieną geriausių JAV universitetų.
Arizonos „Wildcats“ universiteto komandos sudėtis rungtynėms Lietuvoje
Camas Holmesas
Calebas Holtas
Bryce’as Jamesas
Derekas Dixonas
Ivanas Charčhenkovas
Jacksonas Cookas
Ugnius Jaruševičius
Motiejus Krivas
Endurance Aiyamenkhue
Mabilas Mawutas
Joaquinas Rigdonas
Addisonas Arnoldas
JJ Mandaquitas
Evanas Ottenas
Maksimas Brnovičius
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