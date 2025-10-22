Lietuvos klubas pamokė Graikijos ekipą

G. Žibėno auklėtiniams tai buvo antroji pergalė šį Čempionų lygos sezoną (2-1).
Mačas prasidėjo aktyviai – graikai greitai susikrovė pranašumą po Kendale’o McCullumo ir Kendalo Colemano metimų (1:5), tačiau tuomet iniciatyvą perėmė „Rytas“. Artūras Gudaitis dominavo po krepšiu, išprovokavo pražangas ir pelnė kelis svarbius taškus, o Jordanas Walkeris tritaškiu išvedė vilniečius į priekį (9:7). Palaipsniui šeimininkai ėmė diktuoti žaidimo tempą – Masiulis ir Gudaitis tvirtai kovojo dėl kamuolių, o Radzevičius pataikė iš toli. Po dešimties minučių „Rytas“ jau pirmavo 29:19.
Antrajame ketvirtyje vilniečiai dar labiau atitrūko – Walkeris sėkmingai kūrė progas komandos draugams, Radzevičius ir Sargiūnas pridėjo po taiklų tolimą metimų, o Gudaitis dėjimu iš viršaus pakėlė tribūnas. Savo debiutiniais taškais FIBA Čempionų lygoje pasižymėjo ir Nikas Stuknys (31:19). Nors svečiai bandė atsakyti tritaškiais, „Rytas“ išlaikė rungtynes savo rankoje ir į ilgąją pertrauką išėjo turėdamas dviženklį pranašumą – 53:39.
Po poilsio vilniečiai nepaleido vairo iš rankų. Walkeris trečiąjį kėlinį pradėjo taikliu tritaškiu, o G. Radzevičius ir G. Masiulis baudė varžovus po krepšiu (68:51). Graikų bandymai priartėti buvo trumpalaikiai ir paskutinis ketvirtis prasidėjo rekordine vilniečių persvara – 77-57
Ketvirtajame kėlinyje Patrų komanda dar bandė kilti į paskutinį šturmą – McCullumas ir Plotas realizavo kelias atakas po vilniečių klaidų (77:63), bet Žibėno auklėtiniai greitai atstatė pusiausvyrą. Gudaitis taikliai realizavo baudas, Paliukenas ir Radzevičius pelnė taškus iš po krepšio, o Sargiūnas dar pridėjo tritaškį. Pabaigoje Kay’us Bruhnke tolimu metimu ir Jacobas Wiley dvitaškiu galutinai užtvirtino užtikrintą pergalę – 98:79.
Kitas rungtynes vilniečiai FIBA Čempionų lygoje žais lapkričio 5 d., kur namuose priims Heidelbergo „MLP Academics“.
"Tikrai gerai žaidėme gynyboje, bet praleisti 22 taškus po klaidų yra pernelyg daug. Turbūt joks treneris neatsakytų į klausimą, kodėl iš 79 taškų 22 atiduoti būtent šitaip. Jie grįžo į kovą trečiajame kėlinyje, kažkiek ir ketvirtajame, kai mes prieš paprasčiausią keitimosi gynybą praleidome kelis lengvus kamuolius, kur tikrai tokiose situacijose turime perduoti kamuolį dideliam žmogui prieš žemą", - sakė G. Žibėnas.
