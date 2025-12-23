Lietuvos krepšinio metai: istoriniais pasiekimais ir medaliais spindinti jaunimo rinktinių vasara

„LTU.Basketball“ pradeda keturių straipsnių ciklą, skirtą apžvelgti ryškiausius 2025-ųjų Lietuvos krepšinio įvykius.
Pirmoje dalyje dėmesį skirsime Lietuvos jaunimo rinktinėms.
2025-ųjų vasara Lietuvos jaunimo rinktinėms buvo viena sėkmingiausių istorijoje. Nuo nepriklausomybės atgavimo jaunieji mūsų šalies krepšininkai ir krepšininkės dalyvauja FIBA organizuojamuose Europos ir pasaulio čempionatuose, o prabėgusią vasarą elitiniuose A divizionuose buvo iškovoti 3 medaliai. Tai – trečias geriausias rezultatas mūsų šalies istorijoje.
Daugiau medalių (po keturis) buvo iškovota tik 2008 ir 2016 m. Trys medaliai iškovoti ir 2022-ųjų vasarą.
Taip pat verta paminėti, kad Lietuvos merginos 2025 m. puikiai pasirodė Europos čempionatų B divizionuose – U16 Lietuvos rinktinė iškovojo aukso medalius ir kelialapį į A divizioną, o U18 Lietuvos rinktinė B divizione pateko tarp 4 pajėgiausių komandų.
Medalius Lietuvos rinktinės iškovojo ir studentų pasaulio žaidynėse (5×5 ir 3×3) bei Europos jaunimo olimpiniame festivalyje (5×5 ir 3×3). Tiesa, FIBA reitinguose šie medaliai neatsispindi.
Lietuvos jaunimo rinktinių vadovas Tomas Jasevičius į šią medaliais skaitlingą vasarą žvelgia per ilgos distancijos prizmę ir vertindamas šiuos pasiekimus nėra linkęs į ribinius kraštutinimus:
„Nuo to laiko, kai FIBA pradėjo skirstyti komandas į A, B ir C divizionus, tik Ispanijos, Prancūzijos ir Lietuvos vaikinai nebuvo iškritę į žemesnį divizioną. Tai irgi yra rodiklis, kuris byloja apie mūsų darbo tęstinumą ir krepšinio vystymąsi teisinga linkme“, – pastebi T. Jasevičius.
2025 m. vasarą Europos ir pasaulio vaikinų čempionatuose medalius iškovojo 7 Europos šalys, o Lietuva buvo tarp 4 šalių, kurios sugebėjo iškovoti du medalius. Kitos 3 tokios šalys – Italija, Prancūzija ir Slovėnija.
Atnaujintame pasauliniame FIBA vaikinų reitinge Lietuva pakilo dviejomis pozicijomis aukščiau. Šiuo metu Lietuvos jaunieji krepšininkai tarp visų pasaulio šalių užima 6-ąją vietą, o tarp Europos rinktinių yra penkta.
Merginų jaunimo reitinge tarp 106 pasaulio rinktinių lietuvės FIBA klasifikacijoje yra 28 vietoje, o tarp Europos rinktinių užima 16 vietą.
Merginų čempionatuose maloniausia staigmena tapo Lietuvos U20 rinktinė, sugebėjusi nužygiuoti iki Senojo žemyno sidabro medalių.
Lietuvės triumfavo U16 B divizione ir pelnė kelialapį į elitinį divizioną, o U18 Europos B divizione pasiekė stipriausiųjų ketvertą.
Lietuvoje kitąmet vyks U20 Europos merginų čempionatas, o iš viso medalių Senojo žemyno ir pasaulio čempionatuose sieks 7 įvairaus amžiaus Lietuvos jaunimo rinktinės.
Lietuvos jaunimo rinktinių pasiekimai 2025 m. vasarą
U18 Europos merginų čempionatas (B divizionas) – ketvirtoji vieta (trenerė Jurgita Štreimikytė Virbickienė).
U20 Europos vaikinų čempionatas – sidabro medaliai (rinktinės treneris Darius Songaila).
U18 Europos vaikinų čempionatas – 9 vieta (7 rungtynės, 6 pergalės). Rinktinės treneris Tomas Urbelionis.
Pasaulio universitetų žaidynės – bronzos medaliai. Studentų rinktinės treneris Mindaugas Lukošius.
Pasaulio universitetų žaidynių 3×3 krepšinio turnyras – aukso medaliai.
Europos jaunimo olimpinis festivalis – bronzos medaliai (rinktinės treneris Tomas Tarasevičius).
Europos jaunimo olimpinio festivalio 3×3 krepšinio turnyras – aukso medaliai.
U20 Europos merginų čempionatas – sidabro medaliai (rinktinės treneris Egidijus Ženevičius).
U16 Europos vaikinų čempionatas – sidabro medaliai (rinktinės treneris Tomas Tarasevičius).
U16 Europos merginų čempionatas (B divizionas) – aukso medaliai (rinktinės treneris Edvinas Justa).
