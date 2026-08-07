LKL klubams vyresni treneriai nebereikalingi?

Vyriausias – žalgirietis
2026–2027 m. Lietuvos krepšinio lygos (LKL) vyriausias amžiumi vairininkas bus ne kas kitas, o Kauno „Žalgirio“ treneris Tomas Masiulis. Šalies čempionų vedliui – tik 50 metų.
Beveik sutapimas, kad kaip tik prasidedant naujajam sezonui, rugsėjo 19-ąją, T. Masiuliui sukaks 51 metai.
Iki to laiko T. Masiulio bendraamžiu galės vadintis ir balandžio 24-ąją 50 metų jubiliejų atšventęs Panevėžio „Lietkabelio“ strategas Nenadas Čanakas. Serbas yra vienintelis likęs užsienietis tarp LKL trenerių.
Po jų pagal amžių – 48-erių naujasis „Tauragės“ strategas Tomas Rinkevičius, praėjusį sezoną sėkmingai dirigavęs „Gargždams“. Tiek pat sukako ir „Šiaulių“ treneriui Dariui Songailai.
Jauniausias – sostinėje
Kiti LKL vairininkai – gerokai jaunesni. Po 42 metus yra Kėdainių „Nevėžio-Paskolų“ klube debiutuosiančiam kaip treneriui Evaldui Beržininkaičiui ir Jonavos „Jonava Hipocredit“ antrą sezoną treniruosiančiam Steponui Babrauskui.
Vos metais už juos jaunesnis Klaipėdos „Neptūno“ strategas Gediminas Petrauskas.
Praėjusio sezono pabaigoje prie Utenos „Juventus“ vairo stojusiam ir į LKL finalą ekipą atvedusiam Laimonui Eglinskui – tik 37-eri. Dar jaunesnis yra naujasis „Gargždų“ treneris Paulius Malašauskas, jam – 35-eri.
Pats jauniausias LKL treneris – Nedas Pacevičius – ateinantį sezoną dirbs Vilniaus „Ryte“. Šiam krepšinio specialistui yra vos 31 metai.
Bendras dabartinių LKL komandų strategų amžiaus vidurkis – 42-eji metai.
Rekordininkas iš Šiaulių
Peržvelgus istorijos metraščius matyti, kad anksčiau LKL ekipų treneriais yra dirbę gerokai vyresni specialistai.
Rekordininku galima įvardyti Antaną Sireiką, buvusį Lietuvos rinktinės trenerį, kuris 2003 m. su rinktine tapo Europos čempionu. A. Sireika LKL komandos treneriu dirbo būdamas 67-erių. Iš „Šiaulių“ stratego pareigų jis pasitraukė 2023 m. gegužės pabaigoje.
Legendinis Kauno „Žalgirio“ ir Lietuvos rinktinės strategas Vladas Garastas 1997–1998 m. sezoną dar treniravo Alytaus „Alitą“. V. Garastui tuo metu buvo 66-eri.
Olimpinis čempionas Rimas Kurtinaitis iki 2023 m. kovo pabaigos treniravo Alytaus „Wolves“ (į Vilnių „Wolves“ persikėlė kitą sezoną). R. Kurtinaičiui tada buvo 62-eji.
Buvęs legendinis Vilniaus „Statybos“ krepšininkas Rimas Girskis, žinomos dainininkės Justės Arlauskaitės-Jazzu senelis, „Nevėžį“ treniravo būdamas 61 metų – iki 2010 m. gruodžio 14 d., kai iš pareigų pasitraukė dėl sunkios ligos. 61 metų Alytaus „Dzūkijos“ ekipai dirigavo olimpinis čempionas Valdemaras Chomičius.
Buvęs garsus žalgirietis Vitoldas Masalskis, būdamas 59-erių, 2013 m. dirbo Utenos „Juventus“ treneriu. Vilniaus „Statybos“ legenda Rimantas Endrijaitis treniravo „Alitą“ 2002–2003 m. sezoną, kai jam buvo 58-eri.
Būdamas tokio paties amžiaus Edas Nickus 2014 m. stovėjo prie Kauno „LSU-Atleto“ vairo. 58-erių savo karjerą Lietuvoje baigė ir Andrejus Urlepas. Slovėnas du sezonus dirigavo Alytaus „Dzūkijos“ ekipai.
Pasitraukė per gimtadienį
Karjeros oficialiai dar nebaigęs Prienų krepšinio simbolis Virginijus Šeškus Mažeikių „M Basket“ komandą 2024 m. treniravo sulaukęs 57-erių.
Gintaras Leonavičius 2012–2014 m. muštravo „Nevėžio“ krepšininkus. G. Leonavičius su „Nevėžiu“ atsisveikino būdamas 56-erių. Tiek pat buvo ir Henrikui Giedraičiui, kai 1996 m. jis dirigavo Plungės „Olimpo“ žaidimui.
Buvęs Lietuvos rinktinės strategas Kęstutis Kemzūra „Juventus“ trenerio pareigas paliko šių metų balandžio 20 d., per savo 56-ąjį gimtadienį. 56-erių serbas Vlade Djurovičius 2004–2005 m. sezoną trumpai treniravo Vilniaus „Lietuvos ryto“ ekipą.
Tiek pat metų turėjo ir Ramūnas Cvirka, kai 2023 m. stovėjo prie Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ vairo. Šiemet šis treneris iškeliavo Anapilin.
Gintaras Krapikas iš „Žalgirio“ vyriausiojo trenerio pareigų pasitraukė 2016 m. sausio 9 d., kai jas perėmė Šarūnas Jasikevičius. G. Krapikui tuomet buvo 54 metai. Tokio paties amžiaus su „Lietkabeliu“ 2018 m. atsisveikino Ramūnas Butautas. Tuometį „Lietuvos rytą“ trumpai (nuo 2006 m. lapkričio iki 2007 m. vasario) treniravo 54-erių griežtumu garsėjęs slovėnas Zmago Sagadinas.
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