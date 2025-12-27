LKL milžinų mūšyje suveikė „Žalgirio“ planas

Tomo Masiulio vyrai sostinėje 90:81 įveikė Vilniaus „Rytą“ (9-4) ir pratęsė savo pergalių seriją vietiniame fronte iki septynių.
Rungtynės vyko sausakimšoje „Twinsbet“ arenoje, kurioje sutilpo daugiau nei 9 tūkst. aistruolių.
Laimėjimą „Žalgiris“ pasiekė ir pirmajame tarpusavio mače Kaune, tąsyk triumfuodami 79:75.
Mačą kiek sėkmingiau pradėjo svečiai, vedami Edgaro Ulanovo ir Ąžuolo Tubelio (10:4). Tiesa, „Rytas“ buvo pavijęs varžovus ir net išsiveržęs į priekį (18:15). Vis tik Sylvaino Francisco tritaškis kėlinio pabaigoje trapią persvarą leido susikurti kauniečiams – 23:20.
Trumpesnę nei 3 minučių atkarpą antrojo kėlinio starte žalgiriečiai laimėjo 10:3 ir pirmąsyk susikrovė dviženklį pranašumą (33:23). Vilniečių duobė toliau gilėjo pirmosios dalies pabaigoje, kuomet Dustinas Sleva smeigė tolimą metimą ir Lietuvos čempionai atitrūko per 17 taškų (48:31). Šeimininkai per paskutinę minutę dar sugebėjo sureaguoti ir kiek aptirpdyti atsilikimą – 38:50.
Nors „Rytas“ po pertraukos demonstravo energiją, pasiekti apčiuopiamų rezultatų nepavyko – „Žalgiris“ greitai stabilizavo padėtį ir neleido skirtumui sumažėti iki vienženklio. Negana to, vienu metu svečiai vėl bėgo į priekį ir lemiamą ketvirtį pasitiko su solidžiu rezervu – 72:57.
Netrukus laikinosios sostinės ekipa disponavo 20-ies taškų persvara, bet gausiai ir garsiai savo aistruolių palaikomi šeimininkai kilo į kovą paskui lyderystę demonstravusį Jerricką Hardingą (69:81). Laikas tirpo, o vilniečiai dar labiau priartėjo (81:88). Svarbiu dvitaškiu aistras nugesino Mosesas Wrightas (90:81). Po šarminės „Akvilės“ pertraukėlės sostinės krepšininkų viltys galutinai išblėso ir pergalę šventė žaliai balti.
Naudingiausiai tarp nugalėtojų rungtyniavo pirmąsyk į buvusios komandos namus su varžovų marškinėliais atvykęs Ą. Tubelis, likęs per žingsnį nuo dvigubo dublio. Puolėjas iš viso pelnė 12 taškų, atkovojo 9 kamuolius ir sukaupė 18 naudingumo balų.
Būtent šis žaidėjas buvo pripažintas mačo MVP, o jo pasirašyti marškinėliai iškeliaus į dar vieną LKL gėrio karavano aukcioną, kurio laimėtojas parems Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ iniciatyvą.
Arti dvigubo dviženklio buvo ir S. Francisco (13 tšk., 9 rez. perd., 14 naud. bal.). Rezultatyviausias buvo M. Wrightas, pelnęs 15 taškų.
Sostinės klube neprilygstamas buvo J. Hardingas, kurio sąskaitoje – 25 taškai (9/19 dvit., 7/7 baud.) ir tiek pat efektyvumo balų.
Ryškūs buvo ir aukštaūgiai – Jacobas Wiley (12 tšk., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 21 naud. bal.) ir A. Gudaitis (9 tšk., 10 atk. kam., 13 naud. bal.).
Šįsyk kauniečiai vertėsi be Dovydo Giedraičio ir Maodo Lo. Tuo tarpu Giedrius Žibėnas negalėjo remtis Martynu Paliukėnu.
„Rytas“: Jerrickas Hardingas 25, Jordanas Walkeris 15, Jacobas Wiley 12, Gytis Masiulis 11, Artūras Gudaitis 9, Simonas Lukošius 7.
„Žalgiris“: Mosesas Wrightas 15, Sylvainas Francisco 13, Ąžuolas Tubelis ir Deividas Sirvydis po 12, Edgaras Ulanovas ir Nigelis Williamsas-Gossas po 10.
„Kalbant apie antrąjį kėlinį, reikia šnekėti ir apie gynybą, nes tada gynėmės drausmingiau. Buvo akcentas neduoti vilniečiams mesti iš toli. Statistika rodo, kad jie meta tritaškių daug. Bandėme sustatyti gynybą, kad tritaškius mestų tie, kurių ir norėjome. Labiau rizikavome. Svarbiausia buvo neleisti pajusti metimo mažiukams“, - dėstė T. Masiulis.
„Visiems akivaizdu, kad nuo rungtynių pradžios mums trūko ūgio. Taip pat akivaizdu, kad netrūko žaidėjų pastangų. Buvome geri kovodami dėl kamuolių, bet šiandien to neužteko“, - komentavo vilniečių vairininkas Giedrius Žibėnas.
