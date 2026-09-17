LKL: rungtynių bus daugiau

Surems pečius iššūkiams
„Manau, kad bus labai sunkus sezonas, teks daug iššūkių, todėl geriau iš anksto pasiruošti sudėtingiems išbandymams, tuomet niekas nenustebins. Jeigu mums pavyks tvarkytis kartu, bendromis jėgomis, viskas išsispręs paprasčiau ir nenukentės rezultatas“, – svarstė čempiono titulą ginsiančio Kauno „Žalgirio“ kapitonas Edgaras Ulanovas.
LKL, kurią remia „Betsson“, čempionatą kauniečiai pradės svečiuose maču su „Gargždų“ krepšininkais, o rugsėjo 20-ąją Klaipėdoje susitiks su praeitą sezoną bronzą iškovojusiu „Neptūnu“.
Kitą savaitę (24 d.) žalgiriečių lauks pirmas Eurolygos mūšis – Belgrade su „Crvena zvezda“.
Palyginti su praeitu LKL sezonu, šįkart Kauno komandoje – septyni nauji veidai: Sabenas Lee, Carsenas Edwardsas, Marius Grigonis, Sterlingas Brownas, Jonas Valančiūnas, Marekas Blaževičius ir Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.
M. Grigonis į „Žalgirį“ sugrįžo po penkerių metų pertraukos, M. Blaževičius – po ketverių.
Du žaidėjai: Keenanas Evansas ir Maxwellas Lewisas – paskolinti Londono „Lions“ ekipai. Karjerą Kaune toliau tęsia Maodo Lo, Nigelas Williamsas-Gossas, Dovydas Giedraitis, Deividas Sirvydis, E. Ulanovas, Arnas Butkevičius, Dustinas Sleva ir Ąžuolas Tubelis.
LKL teisėjų brigadoje debiutuos moteris – M. Stalaučinskaitė.
Senbuviai ir naujokai
LKL vicečempiono Utenos „Juventus“ paraiškoje – net dešimt naujų pavardžių.
Iš ankstesnės sudėties liko tik Paulius Valinskas ir Šarūnas Beniušis. Tarp praeityje jau vilkėjusių „Juventus“ marškinėlius ir sugrįžusių į Uteną – Laurynas Beliauskas, Gintautas Matulis.
„Paulius buvo vienas pagrindinių žaidėjų, todėl išlaikyti jį klube buvo viena svarbiausių užduočių ir vienas didžiausių prioritetų. Labai tikiuosi, kad naujokas Brandonas Huntley-Hatfieldas po krepšiais bus didelė jėga, kurios mums pastaraisiais metais šiek tiek trūko. Esu patenkintas, kad pavyko prisivilioti Chase’ą Hunterį, Justą Furmanavičių. Labai sujaudino Gintauto sugrįžimas – tai žmogus, kuris atiduos visą save tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Tikiu, kad vėl galėsime kovoti dėl vietos pirmame ketverte“, – dalijosi mintimis „Juventus“ vadovas Eimantas Skersis.
Šiemet birželį LKL mažajame finale triumfavusio „Neptūno“ gretose – vos trys bronzos medalių laimėtojai: Mindaugas Girdžiūnas, Arnas Beručka ir Donatas Tarolis.
Reprezentacinėje uostamiesčio komandoje – kitiems LKL klubams jau atstovavę Kristupas Žemaitis, Lukas Kreišmontas, Elvaras Fridrikssonas, Yannickas Franke, Einaras Tubutis, Martynas Echodas.
KMT finalas – Kaune
Šią savaitę LKL čempionato rungtynes taip pat žais Panevėžio „Lietkabelis“ ir „Juventus“, „Tauragė“ ir „Jonava Hipocredit“, „Gargždai“ ir „Šiauliai“.
Vėliau į varžybas įsitrauks Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ ir Vilniaus „Rytas“.
Per reguliarųjį sezoną komandos sužais po 36 mačus (2025–2026 m. – po 32). Teisėjų brigadoje debiutuos moteris – Milita Stalaučinskaitė.
Vakar patvirtinta, kad Karaliaus Mindaugo taurės („Citadele“ KMT) finalo ketverto turnyras vyks 2027 m. vasario 20–21 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje.
Naujausi komentarai