Iš Masiulio – žinia apie Valančiūno traumą

„Norėjome pridėti daugiau fiziškumo, prieš tai šiek tiek trūko to fiziškumo, tai šiandien tikrai esu tuo patenkintas. Atkovojome 19 kamuolių puolime, tai irgi rodo agresiją, užsivedimas buvo. Kaip ir visada sakau, jei taip pataikome tritaškius, tai ir treneriai labai protingi atrodo“, – kalbėjo T. Masiulis.
Strategas pakomentavo ir iš nacionalinių rinktinių sugrįžusių krepšininkų įsiliejimą.
„Puikiai. Matosi, kad jiems viskas yra žymiai lengviau, nes supranta, ko mes norime, taip kad malonu ir netgi nesimato, kad su mumis nesportavo dvi savaites. O Marekas yra protingas vyras, viską supranta, tad dar kelios savaitės ir viską supras, ko mes norime“, – pridėjo T. Masiulis.
Sakė, kad būtų galėjęs žaisti, bet nenorėjome rizikuoti.
Galiausiai treneris atsakė ir į klausimą apie J. Valančiūno pirmoje rungtynių pusėje patirtą sumušimą.
„Sakė, kad būtų galėjęs žaisti, bet nenorėjome rizikuoti. Tai buvo tik kojos sumušimas, lyg ir nieko rimto, bet dar pažiūrės ir bus daugiau informacijos, dabar negaliu pasakyti“, – kalbėjo T. Masiulis.
Jau rugsėjo 10–11 d. žalgiriečiai Londone dalyvaus „London Lions Invitational“ turnyre, kuriame varžysis Paryžiaus „Paris Basketball“, Vroclavo „Šlask“ ir Londono „Lions“ ekipos.
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