Mindaugas Balčiūnas traukiasi: turiu imtis veiksmų

„Turiu pripažinti, kad viešai agresijai pasiekus lygį, kurio toleravimas tiek mano asmeninei aplinkai, tiek bendrai Lietuvos krepšinio situacijai sudėtingas bei sunkiai prognozuojamas, manau turiu imtis veiksmų viešos įtampos sumažinimui“, – savo „Facebook“ paskyroje penktadienį pranešė M. Balčiūnas.
„Todėl pirmadienį stabdysiu ir perduosiu savo kaip asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vadovo įgaliojimus vyriausiam viceprezidentui, kaip tai numato organizacijos įstatai“, – nurodė jis.
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ generalinis sekretorius Dominykas Domarkas portalui „15min“ sakė, kad laikinai pareigas bus siūloma perimti asociacijos vykdomojo komiteto nariui, Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui.
„Šios nuostatos įstatuose nėra įforminta. Vyriausiasis vykdomojo komiteto narys yra Remigijus Milašius. Manau, kad pirmadienį Mindaugas su juo susitiks ir perduos laikinai prezidento posto pareigas eiti“, – portalui teigė D. Domarkas.
Pastaruoju metu M. Balčiūnas sulaukė krepšinio bendruomenės, žurnalistų kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės medalių stygiaus, nors ne kartą teigė, kad rinktinės rezultatai yra geriausi per dešimtmetį.
„Lietuvos krepšinio“ vadovas taip pat kritikuotas dėl organizacijos reakcijos į krepšininkių kaltinimus seksualiniu priekabiavimu buvusiam moterų rinktinės vyriausiajam treneriui Rimantui Grigui.
Savo tyrimą atlikusi Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA), kaip pranešta praėjusią savaitę, jį iki 2030 metų spalio 27 dienos nušalino nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos.
Lietuvos krepšinio federacijai, kuri pernai gegužę pervadinta į asociaciją „Lietuvos krepšinis“, jis vadovauja nuo 2024 metų rugsėjo, kai buvo išrinktas jos prezidentu.
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