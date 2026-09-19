Naujas prezidentas ateis su vyrų rinktinės treneriu

Rinkimai – spalio 14-ąją
Kaune posėdžiavęs ALK vykdomasis komitetas patvirtino pirmalaikių ALK prezidento rinkimų datą – spalio 14-ąją.
„Kandidatai savo paraiškas galės pateikti iki rugsėjo 25-osios 16 val. Rugsėjo 28-ąją paraiškas ir kandidatų programas patvirtins vykdomasis komitetas“, – sakė D. Domarkas.
2024 m. prezidento rinkimus laimėjęs Mindaugas Balčiūnas atsistatydino praeitą savaitę.
Rugsėjo 15-ąją iš vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų pasitraukė Rimas Kurtinaitis, taip pat atsistatydino jo asistentai ir kiti štabo specialistai.
„Situacija – nepaprasta. Tai rinktinė. Niekas nenori pralaimėti, bet tai visi moka, o kaip laimėti – sudėtingas klausimas“, – svarstė ALK viceprezidentas, Lietuvos krepšinio lygos (LKL) vadovas Remigijus Milašius.
Anot D. Domarko, naują nacionalinės komandos strategą vykdomajam komitetui teiks ALK prezidentas. Gali būti, kad vienas ar keli galimi kandidatai jau bus žinomi rugsėjo 25-ąją, kai paaiškės pretendentai į ALK prezidento pareigas.
Mintyse – olimpiada
Vyrų krepšinio rinktinės artimiausias išbandymas – pasaulio čempionato atrankos antro etapo rungtynės lapkričio 26-ąją namuose su serbais.
29 d. svečiuose lauks susitikimas su bosniais.
2027-ųjų vasario 26-ąją – mačas savo aikštėje su turkais ir kovo 1-ąją – išvykoje su serbais.
Šiuo metu lietuviai J grupėje – ketvirti (4 pergalės ir 4 pralaimėjimai). Aukštesnėse pozicijose – turkai (8 ir 0), serbai (6 ir 2) ir italai (5 ir 3). Penkti – bosniai (3 ir 5), šešti – islandai (3 ir 5).
Į pasaulio čempionato finalo turnyrą, kuris vyks kitąmet rugpjūčio 27–rugsėjo 12 d. Katare, pateks grupėje 1–3 vietas užėmusios ekipos.
Katare taip pat bus dalijami tiesioginiai kelialapiai į 2028 m. vasaros olimpines žaidynes, paaiškės ikiolimpinių atrankos turnyrų dalyviai ir organizatoriai.
„Jeigu nepatektume į pasaulio čempionatą, nors vis dar tikime, kad taip neįvyks, „FIBA Europe“ patikino: Lietuva turėtų galimybę 2028-ųjų vasarą organizuoti tiek ikiolimpinės atrankos turnyrą, tiek anksčiau, 2027-ųjų rugpjūtį, kvalifikacines varžybas į tokį turnyrą, – sakė ALK vykdomojo komiteto ir „FIBA Europe“ valdybos narys Darius Gudelis. – Tačiau tai yra B ir C scenarijai. Tikimės, kad jų neprireiks.“
Niekas nenori pralaimėti, o kaip laimėti – sudėtingas klausimas.
„FIBA Europe“ susirūpino
Kita būsimų ALK vadovų laukianti aktualija – kitąmet birželį Lietuvoje rengiamas Europos moterų krepšinio čempionatas.
„Tiek „FIBA Europe“ prezidentas Jorge Garbajosa, tiek generalinis sekretorius Kamilas Novakas daug klausinėjo, kaip čia klostosi organizaciniai darbai. Mums devyni mėnesiai iki renginio – pakankamai daug laiko, bet „FIBA Europe“ dėl savo planavimo tempų, resursų ir požiūrio tai visiškas ceitnotas. Tad prašo mūsų kuo greičiau vykdyti visas reikalingas procedūras ir kuo greičiau priimti sprendimus dėl ALK vadovybės“, – kalbėjo D. Gudelis.
Mūsų šalyje numatytos Europos čempionato ketvirtfinalio, pusfinalio rungtynės ir mačai dėl medalių.
Pasak D. Domarko, kol kas nepasirašyta 1,3 mln. eurų finansavimo sutartis su Vilniaus savivaldybe, kuri laukia naujo ALK prezidento.
„Jeigu sostinės savivaldybė mažins finansavimą, kreipsimės į Vyriausybę ir ieškosime šaltinių. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas yra žadėjęs visokeriopą pagalbą. Klaipėdos savivaldybė jau atliko dalinį mokėjimą, kitas – artimiausiu metu“, – paaiškino ALK generalinis sekretorius.
Į D. Domarko teiginius sureagavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
„Vilniaus miesto savivaldybė niekada nebuvo nei pažadėjusi konkrečios sumos, nei įsipareigojusi skirti finansavimą, tad kažkoks menamas pažadas nebuvo sulaužytas, nes niekada nebuvo duotas. Net kai buvo rašomas pirmasis ALK laiškas į FIBA dėl noro organizuoti čempionatą, mūsų prašymu buvo išbraukta finansinio įsipareigojimo dalis iš miesto pusės. Visas Vilniaus miesto finansuojamų sporto iniciatyvų ir renginių biudžetas per metus sudaro apie 1,5 mln. eurų. Visgi Vilnius finansavimą čempionatui skirti tikrai gali, tarybai siūlysime ir tai buvo pasakyta per susitikimą su ALK atstovais. Tačiau tiek sumas, tiek bendradarbiavimo principus mes įsivaizduojame visiškai kitaip. ALK veikla organizuojant šį čempionatą – pavyzdys, kaip nereiktų daryti, ir tai, kad patiriami sunkumai yra pirmiausia ALK buvusios ir dabartinės vadovybės atsakomybė. Kol kas iš privačių rėmėjų yra užsitikrinta mažiau nei 15 proc. biudžeto, reikalingo čempionatui. Belieka laukti spalio 14-osios ir ALK vadovo rinkimų, po kurių, tikiu, senosios reikalų tvarkymo praktikos bus galutinai išgyvendintos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė A. Bužinskas.
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