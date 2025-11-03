„Nevėžis-Paskolų klubas“ palaužė svečius iš Gargždų

Deivido Gailiaus ir Brandono Horvatho tritaškiai leido „Gargždams“ išsiveržti į priekį – 13:6. Tiesa, greitai Ignas Vaitkus įvedė lygybę (14:14) ir jo dėka šeimininkai po pirmojo kėlinio turėjo tik minimalų atsilikimą – 21:22.
Trentas McLaughlinas antrojo ketvirčio pradžioje rezultatą persvėrė (23:22), bet neilgam. Gargždų ekipa siekė perimti iniciatyvą (34:27), ją vėl prarado iš rankų, bet ir vėl susigrąžino – 41:37. Po apylygio antrojo kėlinio „Gargždai“ pirmavo 48:46.
Septyniais taškais be atsako „Nevėžis-Paskolų klubas“ pradėjo trečią kėlinį – 53:48. Tiesa, Joshua Haginsas turėjo atsaką (53:53), o gargždiškiai toliau kvėpavo į nugaras. Justinas Marcinkevičius ir Lukas Valantinas surengė gerą atkarpą, po kurios kėdainiečiai vėl bėgo pirmyn (74:64) ir įgijo dviženklę persvarą.
Atrodė, kad mačas gali baigtis gana ramiai, nes dviženklį pranašumą „Nevėžis-Paskolų klubas“ saugojo – 84:74. Vis tik B.Horvathas, Darylas Doualla, Benas Griciūnas išlaikė „Gargždus“ gyvus – 85:88.
Liko kiek daugiau nei minutė gelbėtis, bet taškus pelnė T.McLaughlinas (90:85), tad tai vertė Tomą Rinkevičių prašyti pasitarimo. Dėjimą sukūrė J.Marcinkevičius, tad J.Hagginso taškai nieko nebekeitė.
Ilgai lauktas ant parketo grįžo „Gargždų“ aukštaūgis Paulius Petrilevičius, kuris per 9 minutes sumetė 7 taškus, atkovojo į kamuolius, bet surinko 5 pražangas ir 5 naudingumo balus.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Ethanas Chargois 16, Tony Perkinsas (6 atk. kam., 6 rez. perd., 21 n.b.), Ignas Vaitkus (7 atk. kam.) ir Trentas McLaughlinas – po 13.
„Gargždai“: Joshua Haginsas 16, Jalonas Pipkinsas 13, Deividas Gailius ir Trey‘us Pulliamas – po 11, Benas Griciūnas 9 (13 atk. kam.).
