Nuostabus Velička vedė klaipėdiečius į pergalę Panevėžyje

Gedimino Petrausko kariauna išvykoje 96:84 (26:21, 18:18, 29:22, 23:23) užtikrintai susitvarkė su Panevėžio „Lietkabeliu“ (0-1).
Susitikimo pradžia žadėjo atkaklią kovą Panevėžyje – įpusėjus pirmajam ketvirčiui klaipėdiečiai turėjo minimalų pranašumą (11:10). Komandiškai dalindamiesi atsakomybėmis puolime, svečiai kiek atitrūko – 26:19.
Panevėžiečiai pristabdė oponentų persvaros augimą, tačiau prieš ilgąją pertrauką komandas pirmąsyk skyrė dviženklis skirtumas – 42:32. Paskutinėmis pirmosios dalies sekundėmis „Lietkabelis“ priartėjo po Kristiano Kullamae dvitaškio – 39:44.
Kai jau atrodė, kad šeimininkai baigia panaikinti deficitą (51:52), „Neptūno“ puolimo mašina užsikūrė ir kaip reikiant nurūko į priekį – lemiamas dešimt minučių uostamiesčio krepšininkai pasitiko su kur kas geresnėmis pozicijomis – 73:61.
Skirtumas tarp komandų stabiliai laikėsi panašiuose rėžiuose, o tiksint laikui „Neptūno“ pergalės perspektyva atrodė vis aiškesnė. Paskutinėmis minutėmis laimėjimo iš rankų jau nebepaleidę klaipėdiečiai galiausiai įsirašė sau pirmąją pergalę.
Naudingiausias nugalėtojų gretose buvo Arnas Velička. Įžaidėjo buvo pilna visur – jis pelnė 19 taškų, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 31 naudingumo balą.
Jam puikiai talkino Donatas Tarolis, pelnęs 20 taškų ir surinkęs 18 naudingumo balų.
Pralaimėtojų negelbėjo efektyvus Pauliaus Danusevičiaus (17 tšk., 7 atk. kam., 23 naud. bal.) bei rezultatyvus Jamelo Morriso (21 tšk.) žaidimas.
„Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 21, Paulius Danusevičius 17, Kristianas Kullamae 10, Gabrielius Maldūnas ir Trey'us Drechselas po 9, Nojus Radžius ir Lazaras Mutičius po 7.
„Neptūnas“: Donatas Tarolis 20, Arnas Velička 19, Zane'as Watermanas 13, Jamesas Karnikas 12, Rihardas Lomažas 10, Harrisonas Cleary 7, Jordanas Tuckeris 6.
Naujausi komentarai