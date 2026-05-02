Pabaigtuvių akordai – skirtingi, bet įsimintini

Auksas – vėl vilnietėms
Lietuvos moterų krepšinio lygos („Smart Way MLKL“) A diviziono čempionatą laimėjo Vilniaus „Kibirkšties-TOKS“ krepšininkės, finale iki trijų pergalių 3:1 (81:72, 73:81, 95:65 ir 82:61) nugalėjusios Klaipėdos „Neptūno-Amberton“ ekipą.
„Po nesėkmės uostamiestyje komanda susitelkė, susikaupė ir tai mačiau ne vien per kitas rungtynes, bet ir per treniruotes“, – pabrėžė „Kibirkšties-TOKS“ strategas Vilius Stanišauskas.
Sostinės atstovės Lietuvos čempionėmis tapo septintą kartą iš eilės. Pastarąjį kartą kita šalies pirmenybes laimėjusi komanda buvo Kauno „Aistės-LSMU“ (2019 m.).
Be to, šį sezoną vilnietės iškovojo ir Karalienės taurę.
Naudingiausia (MVP) 2026-ųjų finalo mačo žaidėja išrinkta „Kibirkšties-TOKS“ vidurio puolėja Daugilė Ūsė, per ketverias rungtynes pelniusi vidutiniškai po 13 taškų, atkovojusi po 10,5 kamuolio ir rinkusi po 25 naudingumo balus.
„Mūsų sezonas buvo sudėtingas. Sidabro medaliai – lyg ir geras pasiekimas, bet man metai be pagrindinio trofėjaus – nevisaverčiai, netgi nuviliantys“, – svarstė „Neptūno-Amberton“ krepšininkė Marina Solopova.
Pirmą kartą bronzos medalius pelnė „Šiaulių-Vilmers“ komanda, mažajame finale 3:1 (74:46, 71:85, 73:52 ir 92:52) įveikusi Klaipėdos LCC tarptautinio universiteto krepšininkes.
Saldus revanšas
MVP prizą pelnė Šiaulių klubo gynėja Agnė Černeckytė (vid. 15,7 taško),
B diviziono komandos dėl Didžiosios ir Mažosios taurių varžėsi finalo turnyre Druskininkuose.
Didžiąją taurę iškovojo Kornelijos Balčiūnaitės treniruojama „LSU-Kauno“ ekipa, pusfinalyje 84:73 nugalėjusi Vilniaus „VKM-Kibirkštį-MRU“, o finale 83:48 – Kauno rajono „Atletą“.
„Labai troškome revanšo „Atletui“, nes buvome pralaimėjusios abejas reguliariojo sezono rungtynes“, – sakė K. Balčiūnaitė.
Europos čempionės Jurgitos Štreimikytės-Virbickienės vadovaujamos vilnietės užėmė trečią vietą, 73:61 įveikusios Vilniaus universiteto (VU) atstoves.
Į simbolinį Didžiosios taurės žaidėjų penketą išrinktos Deimantė Žukaitė (MVP) ir Patricija Pakulytė (abi – „LSU-Kaunas“), Gintarė Mažionytė („Atletas“), Gabija Galvanauskaitė („VKM-Kibirkštis-MRU“) ir Giedrė Ulytė (VU).
Taurė – į Kretingą
Mažoji taurė iškeliavo į Kretingą: Arimanto Mikaločiaus treniruojama komanda pusfinalyje 83:66 nugalėjo Panevėžio „Naftėno-R.Sargūno SG-SC“ ekipą, o finale 84:68 – Druskininkų „Deives“.
Trečioje vietoje – kaunietės, trenerio Juliaus Venckevičiaus vadovaujamos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) krepšininkės, 71:67 privertusios kapituliuoti druskininkietes.
Simbolinį penketą sudarė Laurita Jurčiūtė (MVP), Toma Petkevičiūtė ir Evelina Mauraitė (visos – „Kretinga“), Urtė Gurevičiūtė („Naftėnas-R.Sargūno SG-SC“) ir Gustė Dziatkauskaitė (LSMU).
Laimikis – 1 tūkst. eurų
B diviziono „Snaiperės“ titulą ir 1 tūkst. eurų prizą pelnė LSMU ekipos žaidėja Gailė Zabulionė.
Tritaškių konkurso finale kaunietė surinko 18 taškų. Varžovės pasirodė kukliau: L. Jurčiūtės rezultatas – 13 tšk., Gytės Pupelytės („VKM-Kibirkštis-MRU“) – 6 tšk., Kotrynos Grunkytės („Deivės“) – 3 tšk.
Pirmame metikių varžybų etape L. Jurčiūtė pelnė 20 tšk., o G. Pupelytė ir K. Grunkytė – po 18 tšk., G. Zabulionė – 15 tšk.
