Pipkinso vedami „Gargždai“ Citadele KMT mūšyje nukovė šiauliečius

Pirmojoje akistatoje „Šiauliai“ buvo įveikę oponentus 89:83.
Nebeliko ekipų, kurios turėtų vos vieną laimėjimą Citadele KMT, tad intriga, kaunantis dėl vietos ketvirtfinalyje, tik didėja.
Susitikimas prasidėjo permainingai, nors atsilaikę „Gargždai“ ir pabandė atitrūkti – 18:13. Skirtumas tarp komandų po truputį augo, kol Karolis Giedraitis jį vertė dviženkliu (30:19), bet Marius Valinskas, Oskaras Pleikys ir Rokas Čivilis rinko svarbius taškus „Šiauliams“ – 28:34. Deficitą svečiai toliau sėkmingai tirpdė (46:49), o gerą kėlinio pabaigą šiauliečiams apgadino tik Darylas Doualla – 50:46.
Po didžiosios pertraukos O.Pleikys lygino rezultatą (51:51), bet iniciatyvos „Šiauliai“ taip ir neperėmė. Šeimininkai stabilizavo padėtį Jalono Pipkinso dėka (61:54), nes būtent jo metimų serija leido „Gargždams“ pasijusti ramiau. Tiesa, po trečio kėlinio šeimininkai turėjo tik trapų pranašumą – 74:72.
„Gargždai“ bandė dėti pamatus savo pergalei (81:72), tačiau kitų planų turėjo O.Pleikys – 77:81. Jo ir Camerono Reddisho gera atkarpa išlaikė šiauliečius mūšyje (81:85), o žaisti liko pusė kėlinio.
J.Pipkinsas apsukų nemažino ir tęsė savo ryškų pasirodymą (91:85), būtent jo ir N.Mineikio taškai dėjo tašką rungtynėse – 97:88. Likusios 2 minutės situacijos nebekeitė.
Gargždiškių vedliu tapęs J.Pipkinsas per 25 minutes pelnė 26 taškus, atkovojo 8 kamuolius, rinko 28 naudingumo balus.
„Šiauliai“ vertėsi be Dovydo Romančenkos, Cedrico Hendersono ir Siimo-Sanderio Venes. Prieš šį Citadele KMT mačą taip pat klubą paliko Jordanas Brownas.
„Gargždai“: Jalonas Pipkinsas 26 (8 atk. kam., 28 n.b.), Joshua Haginsas 16 (8 rez. perd., 5 kld., 28 n.b.), Nojus Mineikis ir Paulius Petrilevičius – po 13, Brandonas Horvathas 8.
„Šiauliai“: Oskaras Pleikys 25 (7 atk. kam., 30 n.b.), Cameronas Reddishas 18, Marius Valinskas 14, Dayvionas McKnightas 12, Vaidas Kariniauskas 11.
