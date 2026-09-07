Po sprendimo Rimanto Grigo byloje – asociacijos „Lietuvos krepšinis“ reakcija

Ateinančią savaitę vyksiančiame asociacijos Vykdomojo komiteto posėdyje bus pristatytos bylos išvados ir sprendimas bei FIBA rekomendacijos, kurių asociacija imsis stiprindama esamas procedūras.
„Gavę FIBA tyrimo išvadas matome, kad anoniminė anketinė krepšininkių apklausa neatskleidė aplinkybių, kurios buvo pristatytos FIBA pareigūnams konfidencialių, gyvai vykdytų, vaizdo pokalbių metu. Tai iš esmės lėmė tyrimų apimties skirtumą ir prieitas išvadas. Apgailestauju, kad mūsų vykdytame tyrime negalėjome pasinaudoti visomis galimybėmis užtikrinti žaidėjų teises, saugumą ir privatumą“, – pirminį tyrimą vykdžiusios EDAK komisijos vardu sakė jos pirmininkas Tomas Jasevičius.
Apgailestauju, kad mūsų vykdytame tyrime negalėjome pasinaudoti visomis galimybėmis užtikrinti žaidėjų teises, saugumą ir privatumą.
FIBA Drausmės komisija, vadovaudamasi savo reglamentu, tyrimui skyrė daugiau nei pusantrų metų, rėmėsi patirtimi ir praktika, kuri Lietuvoje ir šalies sporte dar nėra standartizuota. FIBA reglamentai taip pat suteikia teisę ženkliai griežtesnėms sankcijoms ir sprendimams tokių atvejų vertinimui.
„FIBA išvadas vertiname labai rimtai, jos bus besąlygiškai įgyvendintos. Artimiausiu metu bus sušauktas Vykdomojo komiteto posėdis, kuriame lygų ir asociacijų vadovai bus supažindinti su FIBA tyrimo išvada. Taip pat bus detaliai pristatyti konkretūs žingsniai ir sprendimai, skirti saugios sporto aplinkos stiprinimui, neetiško trenerių elgesio atvejų prevencijai, komandų personalo ir krepšininkų mokymui bei profesinio trenerio elgesio taisyklių papildymui“, – komentavo asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
„Apgailestauju dėl ankstesnio situacijos vertinimo bei krepšininkių patirtų išgyvenimų. Neabejoju, jog FIBA sprendimas padės sustiprinti sistemą, kad panašios situacijos ateityje nesikartotų, arba būtų identifikuojamos ir sprendžiamos operatyviai. Tam ir bus skirtas Vykdomajam komitetui pristatomas veiksmų planas“, – sakė M. Balčiūnas.
Numatomos pagrindinės priemonės:
Sąžiningumo pareigūno funkcijos stiprinimas ir platesnis pristatymas. Krepšinio bendruomenė bus išsamiau informuojama apie asociacijos sąžiningumo pareigūną, kuris yra tiesioginis FIBA kontaktinis asmuo integralumo ir saugios sporto aplinkos klausimais. Siekiama, kad žaidėjai, treneriai ir kiti krepšinio bendruomenės nariai aiškiai žinotų, į ką gali kreiptis susidūrę su galimais pažeidimais.
Konfidencialaus pranešimo sistemos užtikrinimas. Bus užtikrintas aiškus, saugus ir konfidencialus būdas pranešti apie galimą netinkamą elgesį. Kartu bus aiškiai apibrėžta, kas gauna tokius pranešimus, kaip jie vertinami ir kokia tvarka imamasi tolesnių veiksmų.
Etikos ir drausmės kodekso papildymas. Bus teikiami siūlymai griežtinti atsakomybę už priekabiavimą, psichologinį smurtą ir kitus saugios sporto aplinkos principų pažeidimus bei aiškiau reglamentuoti tokių atvejų nagrinėjimo procedūras.
Privaloma prevencija ir edukacija. Kartu su FIBA planuojamas seminarų ir mokymų ciklas saugios sporto aplinkos, profesinių trenerio ir sportininko santykių ribų bei tinkamos komunikacijos temomis. Bus siekiama, kad šie mokymai taptų privalomi visiems su jaunimu dirbantiems treneriams.
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