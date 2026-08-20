Pratęsimo trileryje lietuviai neprilygo Estijos ekipai

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradėjo pasiruošimą artėjančiam Pasaulio taurės atrankos langui. Kaune vykusiose kontrolinėse rungtynėse Rimo Kurtinaičio vadovaujama komanda po atkaklios kovos 108:110 (28:31, 21:19, 26:29, 19:15, 14:16) po pratęsimo nusileido Estijos rinktinei.
Rungtynes lietuviai pradėjo užtikrintai – Marekas Blaževičius pelnė pirmuosius komandos taškus, greitoje atakoje pasižymėjo Ąžuolas Tubelis, o Matas Jogėla pataikė iš toli. Lietuvos rinktinė buvo įgijusi septynių taškų pranašumą, tačiau estai netrukus priartėjo ir po pirmojo kėlinio jau pirmavo 31:28.
Antrajame ketvirtyje svečiai buvo nutolę dviženkliu skirtumu – 41:30, tačiau lietuviai nepasidavė. Ąžuolo Tubelio ir Mato Jogėlos pastangomis skirtumas buvo sumažintas, o svarbūs Ą. Tubelio bei Lauryno Beliausko tritaškiai leido Lietuvos rinktinei prieš ilgąją pertrauką priartėti iki minimumo – 49:50.
Po pertraukos lietuviai perėmė iniciatyvą. Ąžuolas Tubelis padėjo rinktinei išsiveržti į priekį 52:50, tačiau Estija greitai susigrąžino persvarą. Osvaldas Olisevičius išlygino rezultatą 61:61, o po trijų kėlinių Lietuvos rinktinė atsiliko 74:79.
Ketvirtajame kėlinyje užvirė tikra kova dėl pergalės. Augusto Marčiulionio tritaškis išlygino rezultatą 83:83, o Ą. Tubelio bauda trumpam sugrąžino lietuviams persvarą. Komandos keitėsi sėkmingomis atakomis, o Mato Jogėlos tolimas metimas likus kiek daugiau nei minutei leido Lietuvai pirmauti 94:92. Vis dėlto nė vienai komandai nepavyko susikrauti saugesnio pranašumo, todėl nugalėtojui išsiaiškinti prireikė pratęsimo.
Papildomame penkių minučių kėlinyje Lietuvos rinktinė dar kartą išsiveržė į priekį – Justas Furmanavičius pataikė tritaškį, o D. Stenionis svarbiu metu persvėrė rezultatą 107:106. Tačiau paskutinėmis rungtynių akimirkomis estai vėl atsidūrė priekyje. Gytis Radzevičius baudų metimu išlygino rezultatą 108:108, tačiau paskutinę ataką perėmė Kristianas Kullamae, kurio metimas likus 0,8 sek. tapo pergalingu.
Lietuvos rinktinės gretose rezultatyviai rungtyniavo Ąžuolas Tubelis, svariai prisidėjęs prie komandos sugrįžimo į rungtynes ir kovos iki paskutinių sekundžių.
Šios rungtynės buvo pirmasis Lietuvos rinktinės kontrolinis susitikimas ruošiantis Pasaulio taurės atrankos langui. Lietuviai rugpjūčio pabaigoje išvykoje susitiks su Turkija, o namuose priims Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę.
Lietuva: Ąžuolas Tubelis 29 (6 atk. kam.), Marekas Blaževičius 17, Osvaldas Olisevičius 12, Matas Jogėla 11 (3/7 trit.), Gytis Radzevičius (7 atk. kam.) ir Augustas Marčiulionis – po 9.
Estija: Hendri Drellas 29, Kristianas Kullamae 21 (7 atk. kam., 7 rez. perd., 5 kld.), Janari Joesaaras 20, Matthiasas Tassas 10 (8 atk. kam.).
(be temos)
(be temos)