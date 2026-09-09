Prieš naująjį sezoną – žalgiriečių padėka Kaunui

Ilgametis „Žalgirio“ kapitonas E. Ulanovas pastebi, kad miestas palengva vėl pradeda kvėpuoti krepšinio ritmu. Nekantriai naujos sezono pradžios laukia ir patys krepšininkai.
„Komanda atrodo smagiai. „Ant popieriaus“ viskas gražu. Talento daug. Turime gerą trenerių štabą. Dabar vyksta intensyvus pasiruošimas naujam sezonui, visi draugiški. Tačiau rugsėjį komanda visada yra gera. Reikia, kad gera būtų ir gruodį. Dėl to visi stengsimės“, – trumpai pasiruošimą naujam sezonui aptarė žalgiriečiai.
Po ilgų metų NBA į Lietuvą grįžęs J. Valančiūnas jau rado gyvenamąją vietą Kaune. Vienas geriausių šalies krepšininkų neslėpė, kad šią vasarą prisijungti prie Lietuvos čempionų paskatino ne vienas faktorius.
„Kol kas viskas gerai. Palaikymas čia puikus – ir organizacija, ir miestas, ir fanai. Man Nemuno sala svarbiausia – žinau, kaip į ją įvažiuoti. O po to priprasiu, prisijaukinsiu miestą ir įsivažiuosiu į ritmą“, – neabejojo „Žalgirio“ klubo naujokas.
Kalbėdamas apie pastaraisiais metais stipriai besikeičiantį Kauną, E. Ulanovas išskyrė sporto infrastruktūros plėtrą ir grandiozinius miesto planus jo gimtajame Aleksote.
Meras priminė, kad rudens pradžioje Europos prospekte pilnu pajėgumu prasidės futbolo ir regbio arenos statybos, o artimiausiu metu startuos dar trys grandioziniai projektai – nuo atviro lauko aikštyno iki sporto komplekso su dirbtine banga.
Per artimiausius kelerius metus naujose erdvėse išsiteks per tuziną sporto šakų. Tarp jų – ir krepšinis.
„Jokia paslaptis – klubo pasiekimais didžiuojasi visa Lietuva. Visa šalis nekantriai laukia naujo sezono. Krepšininkams lieka palinkėti kuo geriausios sveikatos ir taiklių metimų, o treneriams – kantrybės ir pasisekimo įgyvendinant taktinius sumanymus“, – linkėjo Kauno meras V. Matijošaitis.
Aptarę aktualijas, žalgiriečiai miesto merui įteikė simbolinius naujojo sezono komandos marškinėlius.
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