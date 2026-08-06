 Prieš pasirengimą pasaulio čempionato atrankos langui – bloga žinia Lietuvos krepšinio rinktinei

Prieš pasirengimą pasaulio čempionato atrankos langui – bloga žinia Lietuvos krepšinio rinktinei

2026-08-06 16:35 diena.lt inf.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė dar nepradėjusi pasirengimo pasaulio čempionato atrankos langui Birštone sulaukė prastos žinios.

Rimas Kurtinaitis
Rimas Kurtinaitis / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

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