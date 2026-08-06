Prieš pasirengimą pasaulio čempionato atrankos langui – bloga žinia Lietuvos krepšinio rinktinei

Kaip skelbia Krepsinis.net, turimomis žiniomis, rinktinėje turėjęs žaisti Kauno „Žalgirio“ puolėjas Arnas Butkevičius negalės to padaryti dėl sveikatos problemų.
Vietoj jo bus pakviestas Utenos „Juventus“ naujokas Justas Furmanavičius.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė dar nepradėjusi pasirengimo pasaulio čempionato atrankos langui Birštone sulaukė prastos žinios.
Kaip skelbia Krepsinis.net, turimomis žiniomis, rinktinėje turėjęs žaisti Kauno „Žalgirio“ puolėjas Arnas Butkevičius negalės to padaryti dėl sveikatos problemų.
Vietoj jo bus pakviestas Utenos „Juventus“ naujokas Justas Furmanavičius.
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