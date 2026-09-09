Prieš tarptautinį turnyrą Vilniuje – „Ryto“ pergalė prieš Rygos VEF

Vilniečiai dominavo kovoje po krepšiais – atkovojo net 51 kamuolį, iš kurių 20 puolime, bei pelnė 21 antrojo šanso tašką. Svarų indėlį įnešė „Ryto“ atsarginių žaidėjų suolas, surinkęs 47 taškus. Nors komandai sunkiau sekėsi atakuoti iš toli, vilniečiai surinko 40 taškų iš baudos aikštelės bei išprovokavo 28 pražangas.
Naudingiausiai komandoje rungtyniavo Michaelas Devoe, surinkęs dvigubą dublį – 17 taškų, 11 atkovotų kamuolių, 4 rezultatyvius perdavimus ir 23 naudingumo balus. Cassiusas Winstonas pridėjo 16 taškų (6/8 dvit., 4/4 baud.) bei 6 atkovotus kamuolius. Šimtaprocentiniu taiklumu pasižymėjo Ignas Urbonas – realizavo visus metimus (1/1 dvit., 2/2 trit., 1/1 baud.), surinko 9 taškus ir užfiksavo geriausią komandoje „plius/minus“ rodiklį (+18).
Komandai rungtynėse nepadėjo tik sekmadienį prie ekipos prisijungęs Ricky Lindo.
Artimiausias rungtynes vilniečiai sužais šeštadienį, kai tarptautiniame draugiškame turnyre Vilniuje susitiks su Stambulo „Esenler Erokspor“. Palaikykite savo komandą viso savaitgalio metu.
„Rytui“ taškus pelnė: Michaelas Devoe 17, Cassiusas Winstonas 16, Kay Bruhnke 10, Ignas Urbonas 9, Augustas Marčiulionis 7, Artūras Gudaitis 6, Oskaras Pleikys 6, Gytis Masiulis 6, Gytis Radzevičius 4, Martynas Paliukėnas 3, Matas Jogėla 2.
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