„Real“ – „Žalgiris“. Ar Kauno krepšininkai paneigs lažybininkų prognozes?

Koeficientas už aikštės šeimininkų pergalę – 1,32, už „Žalgirio“ – net 3,90. Prieš pat rungtynes lažybininkai kauniečių galimybes laimėti dar labiau sumenkino – 1,30 už „Real“ sėkmę ir 4,30 – už svečių pergalę. Tačiau aikštelėje prognozes visada galima paneigti.
„Žalgiriui“ tai bus trečios paeiliui rungtynės išvykoje. Per pastruosius du turus Tomo Masiulio auklėtiniai pralaimėjo: lapkričio 12 d. 78:95 nusileido Pirėjo „Olympiacos“, o lapkričio 14 d. 89:95 „Dubai“ komandai.
„Real“ taip pat pralaimėjo pastarąsias dvejas rungtynes – 76:89 „Valencia“ ekipai ir 77:87 Atėnų „Panathinaikos“ krepšininkams.
Kol kas Eurolygos turnyre sėkmingiau žaidžia žalgiriečiai. Jie iškovojo septynias pergales ir patyrė keturis pralaimėjimus. Kauno komanda turnyro lentelėje dalijasi 3-7 vietomis.
Svečiuose Kauno ekipa laimėjo tris kartus, tiek pat kartų ir pralaimėjo. Savo aikštėje T. Masiulio auklėtiniai žaidžia kur kas sėkmingiau. Jie privertė pasiduoti keturias komandas, o nusileido tik vienai (78:89 Milano „Emporio Armani“).
„Real“ sąskaitoje – penkios pergalės ir šešios nesėkmės. Italo Sergio Scariolo treniruojama ekipa turnyro lentelėje užima tik 11-15 vietą.
„Žalgiriui“ dėl traumų šiandien negalės padėti gynėjai Dovydas Giedraitis ir legionierius, brangiausias komandos žaidėjas Nigelis Williamsas-Gossas. Amerikietis nerungtyniauja jau beveik mėnesį. Kirkšnies traumą jis patyrė spalio 23-ąją dieną per mačą svečiuose su „Barcelona“.
Ispanijos ekipoje traumas gydosi Alexas Lenas ir Andresas Felizas. Ar jie žais su „Žalgiriu“ – nežinia.
Per pastaruosius tris sezonus žalgiriečiai „Real“ krepšininkus įveikė du kartus, o keturis kartus pergalę šventė varžovai. Tačiau praėjusį sezoną žalgiriečiai svečiuose nugalėjo „Real“ komandą rezultatu 92:83. Deja, namuose teko patirti skaudų pralaimėjimą 64:83.
Vėlų ketvirtadienio vakarą, nuo 21.45 val., Kauno „Žalgiris" svečiuose žais Eurolygos turnyro 12-ojo turo rungtynes su Madrido „Real" krepšininkais. Lažybininkai aiškiu šios dvikovos favoritu laiko „Real" klubą.
