Rekordinį pasiekimą ir Ąžuolą Tubelį liaupsinęs Lekšas nori, kad „Žalgiris“ nemažintų apsukų

Nors nuo eterio pradžios abu vyrai daug šmaikštavo, greitai pereita ir prie rimtesnių temų. Šį kartą visa ko centre - dviguba Eurolygos savaitė, kurios jau spėjo pasiilgti ir fanai, ir J. Lekšas su P. Vaitiekūnu.
„Čia tas tvarkaraštis įspūdingas. Tu net pamiršti, kad kažkas vyksta Europos taurėje. „Neptūnas“, „Lietkabelis“ ir net „Rytas“ Čempionų lygoje <...> šie klubai pasimiršta“, – apie aukštą Eurolygos tempą kalbėjo J. Lekšas.
Bene ryškiausia praėjusios savaitės naujiena tapo pagaliau į Izraelį sugrįžęs didysis krepšinis. Tel Avivo „Maccabi“ jau tikroje savo namų arenoje priėmė Vilerbano ASVEL ir juos įveikė rezultatu 92:84.
Nugalėtojus į priekį vedė dar visai neseniai „Žalgirį“ Kaune skriaudęs Lonnie Walker. Gynėjas rungtynes baigė su 29 taškais ir 33 naudingumo balais. Visgi, „Maccabi“ rezultatas nei P. Vaitiekūno, nei J. Lekšo nesužavėjo.
„Daužyti obuolius – labai gerai, bet sunkiai laimėjo ir prieš tuos obuolius“, – skeptiškai mačą tarp Eurolygos autsaiderių reziumavo J. Lekšas. Vėliau pastūmę sarkazmą į šalį, vedėjai pasidžiaugė, kad varžybos pagaliau grįžo į Tel Avivą, kur sirgaliai yra labai aistringi.
Lekšas dar atkreipė dėmesį, kad sugrįžimas į Izraelį daug svarbesnis kitam šios šalies klubui – „Hapoel“.
„Makabis vis tiek nebus įkrintamosiose. O „Hapoelis“ yra pirmoje turnyrinės lentelės vietoje, – savo nuomonę dėstė komentatorius. – Man atrodo, tai didžiulis faktorius jiems.“
Be abejonės, duetas palietė ir daugiau Eurolygos aktualijų. Vyrai stebėjosi sensacija tapusia Barselonos pergale prieš galingąjį Pirėjo „Olympiacos“ ir svarstė, kaip į graikų grando rotaciją įsilies į traumuoto Keenan Evans vietą iš NBA atvykstantis Monte Morris.
P. Vaitiekūnas nemažai liaupsino Stambulo „Fenerbahče“. Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Eurolygos čempionai sugebėjo panaikinti 17 taškų deficitą ir įveikė „Monaco“ praėjusių metų finalo pakartojime.
„Aš labai nedaug gyvenime atsisuku rungtynių pažiūrėti, bet „Fenerbahče“ prieš „Monaco“ aš atsisukau. Negalėjau patikėti, kad jie grįžo iš 17 taškų deficito. <...> Čia yra kosmosas.“ – čempionus gyrė aštraus liežuvio savininkas.
Jam J. Lekšas vienareikšmiškai pritarė, vaizdingai apibūdinęs situaciją, jog Šaras oponentų trenerį antroje rungtynių pusėje tiesiog suvalgė.
Po to tinklalaidės vedėjai dar pasišnekučiavo ir apie grandiozinį „Partizan“ bei „Crvena Zvezda“ derbį, kurį po sunkios kovos rezultatu 79:76 laimėjo vidinių dramų krečiamas „Partizan“.
„Reikia nukelt kepurėlę prieš atmosferą.“ - pokalbį pradėjo Vaitiekūnas. Jo pašnekovas, savo ruožtu, labiau džiaugėsi pačio krepšinio kokybe.
„Derbis ilgą laiką atrodė negyvas, bent jau man, – vaizdingai svarstė J. Lekšas. – Maniau, kad „Partizanas“ mirusi komanda ir neturi jokių šansų sugrįžti.“
Aptarus šias įdomybes, visas dėmesys atiteko Kauno „Žalgiriui“. Lekšo vertinimu, praėjusį ketvirtadienio vakarą Paryžiuje matėme vieną įspūdingiausių žaliai baltų pasirodymų. Komentatorius atskleidė, kad „Žalgiris“ šiose rungtynėse pagerino ir vieną Eurolygos rekordą.
Pasirodo, 108 taškai per pagrindinį laiką – geriausias pasiekimas pirmenybių istorijoje. Tiesa, labiau nei rekordinis rezultatyvumas, Lekšą stebina Ąžuolo Tubelio pasirodymai bei užtikrintumas žaidžiant aukščiausiame lygyje.
„Pirmas dvigubas dublis, įspūdinga, kaip jis atrodo. Eurolygos „veteranas“, žaidžiantis penkioliktąsias savo rungtynes.“ – sąmojingai 208 cm ūgio lietuvio formą gyrė jis.
Kartu su savo kolega, Lekšas drąsiai paskelbė Sylvain Francisco šio sezono MVP. Naudingiausias ne tik „Žalgirio“, bet ir Eurolygos krepšininkas, anot dueto, žaidžia istoriškai gerą sezoną ir tokio pripažinimo nusipelnė.
Pagyrę lyderius, „Eurolygos turo“ balsai ryžosi vertinti Kauno komandos per dvigubą savaitę laukiančių iššūkių. Trečiadienį į Kauną atvyksta stringantis Stambulo „Anadolu Efes“, o penktadienį „Žalgirio“ arenos lankų kietumą tikrins Belgrado „Partizan“. Būtent pastarosios rungtynės, Vaitiekūnui, atrodo daug įdomesnės.
„Laukia įspūdingas vakariukas. Ypač dėl atmosferos Kaune“, – azartu dėl mačo prieš serbų komandą tryško visuomenininkas. Vedėjas paatviravo, kad nors dvigubos savaitės jis laukia, tai daro su nerimu, nes abu oponentai grėsmingi ir nenuspėjami.
„Dabar jie turi dvi pergales iš eilės, – pašnekovą papildė Lekšas. – Šią savaitę jie žaidžia namie su Bolonijos „Virtus“ ir į Kauną turbūt atvyks po trijų pergalių iš eilės.“
Komentatorius mato maždaug 50 proc. tikimybę įveikti svečius iš Belgrado, o prieš Stambulo ekipą kauniečių šansus vertina geriau – 70 proc.
Nenuostabu, kad atėjus laikui spėti rezultatus – temperatūra studijoje pakilo iki maksimumo. Dėl rungtynių prieš „Anadolu Efes“ abiejų vyrų nuomonės išsiskyrė. Lekšas prognozuoja kauniečių triumfą, o Vaitiekūnas mato sensacingą šeimininkų pralaimėjimą.
Tuo tarpu dėl rungtynių prieš „Partizan“ – absoliuti darna. Šoumenai įžvelgia sunkią, bet svarbią žaliai baltų pergalę vienženkliu taškų skirtumu.
Šio antradienio tinklalaidėje dar išgirsite, kodėl savaitgalį Pauliui teko į namus kviesti avarinę tarnybą, kokį svečią abu vedėjai norėtų pasikviesti į laidą bei ką Lekšas išrinko kaip TOP 3 Eurolygos savanaudžius.
