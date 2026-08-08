Rinktinės stovykloje – ir netektys, ir sugrįžimai

Paskelbė sąrašą
Į vakar paskelbtą rinktinės kandidatų sąrašą įtraukta dauguma žaidėjų, jau vilkėjusių nacionalinės ekipos marškinėliais pirmajame kvalifikacijos etape.
Tiesa, paskutiniu momentu iš kandidatų sąrašo iškrito Arnas Butkevičius, kuriam atsinaujino senos traumos padariniai. Į nacionalinę ekipą po dviejų metų pertraukos grįžta vidurio puolėjas Donatas Motiejūnas.
Per pasiruošimo laikotarpį lietuviai namuose sužais kontrolinių rungtynių seriją su stipriausiomis NCAA universitetų komandomis bei Estijos rinktine.
Lietuvos rinktinės gretose FIBA Pasaulio taurės atrankos rungtynėms su Turkija išvykoje (rugpjūčio 28 d.) bei Bosnija ir Hercegovina Vilniuje (rugpjūčio 31 d.) ruošis šie žaidėjai:
Kristupas Žemaitis, Augustas Marčiulionis, Matas Jogėla, Paulius Valinskas, Laurynas Beliauskas, Karolis Lukošiūnas, Gytis Radzevičius, Justas Furmanavičius, Ąžuolas Tubelis, Mindaugas Kačinas, Osvaldas Olisevičius, Regimantas Miniotas, Marekas Blaževičius ir Donatas Motiejūnas.
„Surinkome kovingų ir motyvuotų kandidatų sudėtį. Laiko turime mažai, o darbo laukia labai daug. Su treneriu štabu stengsimės komandą kiek įmanoma geriau paruošti atrankos rungtynėms bei įkvėpti pasitikėjimo akistatoms su pajėgiais varžovais“, - komentavo rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis.
Sukliudė permainos
Pasak jo, šiame lange rinktinės komplektaciją apsunkino ne tik žaidėjų sveikatos problemos, bet ir karjeros permainos.
Rinktinei padėti norėjęs įžaidėjas Kasparas Jakučionis persikėlė iš „Miami Heat“ į „Milwaukee Bucks“ klubą. Į naują komandą perėjo Ignas Brazdeikis, Kauno „Žalgirį“ iškeitęs į Malagos „Unicaja“ (Ispanija), Ignas Sargiūnas, apsivilkęs Stambulo „Fenerbahče“ (Turkija) marškinėlius.
„Tokia yra šiuolaikinio krepšinio realybė. Rinktinių atrankos langai išmėtyti per visus metus, o klubų sezonas prasidės jau netrukus. Suprantame neatvykusius žaidėjus - jiems reikia apsiprasti naujuose klubuose, išspręsti buitinius klausimus kuriantis naujame mieste ar šalyje. Tuo pačiu esame dėkingi tiems, kas neatsisako padėti rinktinei tokiu svarbiu momentu“, - teigė R. Kurtinaitis.
Surinkome kovingų ir motyvuotų kandidatų sudėtį. Laiko turime mažai, o darbo laukia labai daug.
Sustiprino štabą
Jo žodžiais, vienas tokių pavyzdžių yra Donatas Motiejūnas, į rinktinę atvykstantis po ilgos pertraukos.
„Donatas – tikras profesionalas. Pranešus, kad reikia jo pagalbos, jis iškart sutiko prisidėti prie rinktinės. Neabejoju, kad į stovyklą jis atvyks puikiai pasiruošęs, nes nuolat sportuoja individualiai su savo fizinio parengimo treneriu, - pasakojo R. Kurtinaitis. – Tas pats pasakytina apie Arną Butkevičių, kuris pats išreiškė nuoširdų norą padėti komandai. Apmaudu, kad pradėjęs savarankiškai sportuoti jis susidūrė su problemomis. Labai tikiuosi, kad Arnas spės pasveikti iki sezono starto“.
R. Kurtinaičio teigimu, rinktinę sustiprino ir papildymas trenerių gretose – prie jo vadovaujamo štabo prisijungė Billas Petersonas. Net 11 sezonų NBA klubuose dirbęs specialistas bus atsakingas už individualų darbą su rinktinės kandidatais.
„Rinktinėje turime geros darbo su NBA specialistais patirties, pradedant 1992 metais, kai prieš Barselonos olimpines žaidynes pasikvietėme Donnie Nelsoną, kuris mums suteikė labai naudingų įžvalgų. Šįkart nutarėme pratęsti šią patirtį su B. Petersonu. Jo kvalifikacija ir pasiekimai mums nekelia abejonių“, - pabrėžė R. Kurtinaitis.
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