Rinktinės treneriai pasirinko sudėtį akistatai su Arizonos komanda

R. Kurtinaičio bei jo asistentų štabo sprendimu akistatai su Arizonos krepšininkais bus registruoti aštuoni pagrindinės rinktinės žaidėjai bei keturi rezervinės komandos nariai.
Į sudėtį įtraukti šie krepšininkai: Donatas Motiejūnas, Augustas Marčiulionis, Mindaugas Kačinas, Regimantas Miniotas, Karolis Lukošiūnas, Laurynas Beliauskas, Justas Furmanavičius, Kristupas Žemaitis, Nojus Radžius, Modestas Kancleris, Matas Repšys ir Ignas Urbonas.
Ketvirtadienį Kaune Lietuvos pagrindinė rinktinė po pratęsimo 108:110 nusileido Estijos rinktinei, o rezervinė komanda trečiadienį Jonavoje 99:88 įrodė pranašumą prieš Arizonos „Wildcats“ ekipą su Motiejumi Krivu ir Ugniumi Jaruševičiumi. Pastaroji ketvirtadienį Kėdainiuose iškovojo įtikinamą pergalę prieš Ukrainos rinktinę – 107:85.
„Sudėtį parinkome taip, kad kai kurie daugiau žaidę krepšininkai, kaip Ąžuolas Tubelis ar Dominykas Stenionis, padėjęs ir rezervinei komandai, gautų poilsio. Tuo tarpu mažiau laiko aikštėje praleidę kandidatai Alytuje turės galimybę gauti papildomų žaidimo minučių. Tęsiame pasirengimą FIBA atrankos mačams, todėl mums svarbu įtraukti kiekvieną žaidėją bei toliau šlifuoti taktinius bei kitus aspektus“, – teigė R. Kurtinaitis.
Lietuvos rinktinės ir NCAA finalo ketverto dalyvių akistata Alytaus sporto ir rekreacijos centre startuos šeštadienį 19.30 val. Bilietus į šias rungtynes galite įsigyti čia: https://kakava.lt/renginys/lietuvos-vyru-krepsinio-rinktines-kontrolines-rungtynes-lietuva-arizonos-universitetas/12255/25446.
Sekmadienį Lietuvos pagrindinės rinktinės laukia mūšis Vilniuje su šiandien į Lietuvą atskridusiais NCAA čempionais – Mičigano krepšininkais.
Bilietus į šias rungtynes galite rasti čia: https://www.bilietai.lt/renginiai/UJHEI2FCRH/lietuvos-vyru-krepsinio-rinktines-kontrolines-rungtynes-lietuva-micigano-universitetas.
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