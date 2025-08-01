Ryklys apkandžiojo nėščią krepšininko žmoną

Apie tai praneša „USA Todai“.
Beje, daug metų NBA žaidusiam Italijos krepšininkui D. Gallinari rytoj sueis 37-eri metai.
Plėšri žuvis įkando į koją sporto žurnalistei Eleonorai Boi Karolinos mieste esančiame paplūdimyje, kuriame buvo daug žmonių. Nukentėjusioji nedelsiant buvo pristatyta į medicinos centrą. Jame gydytojai moteriai atliko operaciją.
„Tai buvo blogiausia diena mano gyvenime, tačiau mums su mažyliu viskas gerai“, – savo socialiniuose tinkluose parašė 39-erių metų Eleonora Boi.
Savo įraše krepšininko žmona pajuokavo, kad ryklį paduos į teismą.
Nukentėjusiosios vyras D. Gallinari palaikė savo žmoną, kai ji buvo gydoma. Gamtos resursų departamentas patvirtino, kad sprendžiant iš dantų žymių, moteriai įkando ryklys.
Incidentas įvyko liepos 31-ąją dieną, tačiau nemalonaus įvykio aplinkybės atskleistos tik dabar.
Garsaus krepšininko žmona E. Boi, kuri yra paskutiniuose nėštumo mėnesiuose, jau išrašyta iš ligoninės. Dabar ji lankosi reabilitacijos centre.
Naujausi komentarai