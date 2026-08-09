„Ryto“ atakoms ateinantį sezoną vadovaus Cassiusas Winstonas

Vilniaus krepšinio gerbėjams šis amerikietis jau pažįstamas iš tarpusavio kovų aikštelėje. Atstovaudamas Emilijos Redžo „Reggiana“ klubui, C. Winstonas 2024–2025 m. sezono FIBA Čempionų lygos rungtynėse Vilniuje į „Ryto“ krepšį įmetė 26 taškus (tai buvo jo asmeninis turnyro rekordas), sugriebė 4 kamuolius bei atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Praėjusį, 2025–2026 m. sezoną, gynėjas praleido Jeruzalės „Hapoel“ komandoje. Europos taurės („EuroCup“) turnyre krepšininkas fiksuodavo 15,7 taško, 2,2 atkovoto kamuolio bei 4,7 rezultatyvaus perdavimo vidurkius. Izraelio čempionate jo rodikliai per vidutiniškai 20 žaidimo minučių siekė 13,3 taško, 2,0 sugriebto kamuolio bei 3,4 rezultatyvaus perdavimo per susitikimą.
„Pasirinkau „Rytą“, nes jaučiau, kad tai puiki organizacija ir puiki vieta man toliau augti kaip žaidėjui bei padaryti teigiamą įtaką komandai. Prieš porą sezonų žaidžiau prieš „Rytą“ ir puikiai prisimenu, kad sirgaliai buvo tiesiog išprotėję, atmosfera – beprotiškai smagi, o pati arena buvo labai graži ir erdvi. Matėsi, kad fanai yra pasiruošę stipriai palaikyti savo komandą, o aš neabejotinai norėjau tapti tokio dalyko dalimi, , – sakė Vilniaus „Ryto“ naujokas Cassiusas Winstonas. – Žaisti prieš tokią sirgalių bazę man reiškia labai daug, ir žinau, kad jie stovės už mūsų nugarų, kol stengsimės šį sezoną paversti ypatingu. Komanda ir sirgaliai gali tikėtis, kad kas vakarą aikštelėje atiduosiu visas jėgas, kad padėčiau laimėti rungtynes, spausiu save bei ekipą judėti į priekį ir padėsiu kitiems tobulėti. Negaliu sulaukti, kada galėsiu pasirodyti aikštelėje“.
Prieš persikeldamas į Izraelį, krepšininkas rungtyniavo Italijoje. Vilkėdamas „Reggiana“ marškinėlius vietinėje Serie A lygoje jis sužaidė 32 rungtynes, per kurias vidutiniškai rinkdavo po 15,9 taško, atlikdavo po 5,1 rezultatyvaus perdavimo bei perimdavo po 1,1 kamuolio.
Savo profesionalo karjerą Europoje C. Winstonas pradėjo 2022–2023 m. sezone, kai prisijungė prie Miuncheno „Bayern“ ekipos. Su šiuo klubu jis iškovojo Vokietijos taurę bei debiutavo Eurolygoje. Vėliau, 2023–2024 m. sezone, jo stotele tapo Turkija, kur, atstovaudamas Bursos „Tofaš“ komandai, vietinėse pirmenybėse gynėjas vidutiniškai rinkdavo po 14,8 taško ir atlikdavo po 5,3 rezultatyvaus perdavimo.
„Cassiuso atvykimas į bendrą komandos paveikslą atneš tiek patirties, tiek lyderystės ir aikštelėje, ir už jos ribų. Tai žaidėjas, kuris į komandos žaidimą įneš ir gebėjimą rinkti taškus pačiam, ir kartu įtraukti savo komandos draugus. Tikiu, jog jo profilis ir žaidimo stilius puikiai derės su jau dabar turima komandos sudėtimi“, – sakė „Ryto“ vyriausiasis treneris Nedas Pacevičius.
Studijų metais JAV C. Winstonas rungtyniavo Mičigano valstijos universitete (Michigan State Spartans). Atstovaudamas šiai komandai įžaidėjas tapo visų laikų universiteto rezultatyvių perdavimų rekordininku (890 perdavimų), o 2019 m. buvo pripažintas geriausiu „Big Ten“ konferencijos metų krepšininku. Baigęs studijas krepšininkas persikėlė į NBA – 2020 m. naujokų biržoje jį 53-uoju šaukimu pasirinko Oklahomos „Thunder“ klubas. Vėliau gynėjas dvejus metus praleido Vašingtono „Wizards“ sistemoje, sužaisdamas 29 NBA reguliariojo sezono rungtynės.
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