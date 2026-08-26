Šią vasarą iš LKL komandų į užsienį išvyko būrys Lietuvos krepšininkų

Iš „Žalgirio“ į užsienį išvyko vidurio puolėjas Laurynas Birutis, lengvojo krašto ir atakuojančio gynėjo pozicijoje galintis rungtyniauti Ignas Brazdeikis ir gynėjas Mantas Rubštavičius. L. Birutis persikėlė į Saragosos „Casademont“ (Ispanija), I. Brazdeikis – į Malagos „Unicaja“ (Ispanija), M. Rubštavičius – į Auburno „Tigers“ (NCAA).
Dar du žalgiriečiai, nusprendę karjerą tęsti NCAA, daugiau rungtyniavo ne „Žalgirio“ pagrindinėje, bet „Žalgirio“ dublerių ekipoje, kuri dalyvauja NKL pirmenybėse. Tačiau jie gaudavo pažaisti ir pagrindinėje komandoje. Tai sunkiojo krašto ir vidurio puolėjo pozicijoje galintis žaisti Dominykas Daubaris ir gynėjas Kajus Mikalauskas. D. Daubaris atstovaus Kalifornijos universiteto „Golden Bears“ ekipai, o K. Mikalauskas – UT Arlingtono universiteto „Mavericks“.
Žaidimą užsienyje pasirinko trys Klaipėdos „Neptūno“ marškinėlius vilkėję lietuviai. Gynėjas Arnas Velička atstovaus Brisbeno „Bullets“ (Australija), gynėjas Radvilas Kneižys – Getingeno „BG Goettingen“ (Vokietija), o puolėjas Aurimas Majauskas – Leridos „Ilerna“ (Ispanija) komandai.
Vilniaus „Ryte“ sėkmingai žaidę gynėjas Ignas Sargiūnas ir puolėjas Simonas Lukošius taip pat nutarė rungtyniauti užsienyje. I. Sargiūnas tapo Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniu Stambulo „Fenerbahče“ klube, o S. Lukošius „Unicaja“ ekipoje suvienijo jėgas kartu su I. Brazdeikiu.
„Ryto“ klubui priklausę gynėjai Gantas Križanauskas ir Nikas Stuknys dažniau žaidė NKL, kur atstovavo „Ryto“ dubleriams. Kur kas rečiau, bet jie pasirodydavo ir LKL čempionate su pagrindine „Ryto“ komanda. Ateinantį sezoną G. Križanauskas žais Portlando „Vikings“ (NCAA), o N. Stuknys išvyko į Tenesio universiteto Martine „Skyhawks“ (NCAA).
Iš „Jonavos Hipocredit“ komandos į NCAA išvyko gynėjai Modestas Babraitis ir Dovydas Buika. D. Buiką jonaviečiams buvo paskolinęs „Žalgirio“ klubas.
M. Babraitis karjerą tęs Jutos slėnio universiteto „Wolverines“ ekipoje, o D. Buika – BYU „Cougars“.
Utenos „Juventus“ komandoje žaidęs puolėjas Lukas Uleckas ateinantį sezoną vilkės La Korunjos „Leyma“ (Ispanija) marškinėlius, o Panevėžio „Lietkabelyje“ rungtyniavęs puolėjas Paulius Danusevičius pasirinko Manisos „Basket“ (Turkija) klubą.
Po praėjusio sezono nė vienas lietuvis į užsienį neišvyko iš Kėdainių „Nevėžio-Paskolų klubo“, „Gargždų“ ir „Šiaulių“ komandų.
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