Skriaudikų rikiuotę papildė estas

Taiklumo faktorius
Kaune įvykusias kontrolines rungtynes Estijos krepšininkai po pratęsimo laimėjo 110:108.
Papildomą kėlinį likus žaisti 22 sek., Gytis Radzevičius baudos metimu buvo išlyginęs rezultatą – 108:108, tačiau estams pavyko surengti sėkmingą ataką: K. Kullamae, suklaidinęs Mareką Blaževičių, pataikė pergalingą dvitaškį, o finalinė sirena nuskambėjo po 0,8 sek.
K. Kullamae prisijungė prie italo Nico Manniono ir islando Elvaro Fridrikssono, lemtingais dūriais privertusiais lietuvius kapituliuoti pasaulio čempionato atrankos varžybose (pernai mūsiškiai Klaipėdoje nusileido Italijos komandai 81:82, o šiemet Reikjavike – Islandijos ekipai 85:86).
„Žalgirio“ arenoje lietuviai neprilygo estams taiklumu – nei dvitaškių (50 ir 61 proc.), tritaškių (36 ir 42 proc.), nei juo labiau baudų metimų (64 ir 92 proc.).
„Nesakyčiau, kad žaidėme blogai. Turint galvoje, kokio pobūdžio rungtynės, klaidų padarėme palyginti nedaug. Nekalbu apie baudų metimus – varžovai nepataikė dviejų, mes – aštuoniolkos. Tačiau dar turime kelias dienas taiklumui pagerinti“, – svarstė mūsų šalies rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis.
Egzaminuos JAV studentus
Šiandien ir rytoj Lietuvos krepšininkai išmėgins jėgas su JAV studentų (NCAA) atstovais.
Alytuje numatytas susitikimas su Arizonos „Wildcats“ ekipa, o Vilniuje – dvikova su NCAA čempione Mičigano „Wolverines“.
Arizonos komanda, Jonavoje pralaimėjusi mūsų šalies rezervinei rinktinei 88:99, atsigriebė Kėdainiuose – sutriuškino Ukrainos nacionalinę vyrų ekipą 107:85.
R. Kurtinaičio kariauna rugpjūčio 28-ąją Stambule žais pasaulio čempionato atrankos J grupės rungtynes su turkais, o 31 d. Vilniuje – su bosniais.
Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė per draugiškas rungtynes 69:60 įveikė Lenkijos komandą. Nugalėtojams 18 taškų pelnė Jusufas Nurkičius, 11 – Edinas Atičius.
Serbai šventė pergalę
Serbai, kiti būsimi mūsiškių varžovai, namuose 90:87 privertė kapituliuoti prancūzus.
Aikštės šeimininkams Nikola Jokičius pelnė 20 tšk., devynis kartus atkovojo kamuolį, atliko aštuonis rezultatyvius perdavimus. Nikola Milutinovas surinko 15 tšk., Aleksa Avramovičius – 13 tšk.
Svečių ekipai Amine’as Noua pelnė 14 tšk., Sylvainas Francisco – 13 tšk., Victoras Wembanyama ir Geraldas Ayayi – po 10 tšk.
Lietuvos ir Serbijos krepšininkai susitiks šiemet lapkričio 26-ąją ir 2027 m. kovo 1-ąją.
Statistika
Lietuva–Estija 108:110 (28:31, 21:19, 26:29, 19:15, 14:16). Kaunas, „Žalgirio“ arena, 3 491 žiūrovas.
Lietuva: Ą. Tubelis 29 taškai (6 atkovoti kamuoliai), M. Blaževičius 17 (7/15 baudų metimų, 5 atkovoti kamuoliai), O. Olisevičius 12 (1/6 tritaškių), M. Jogėla 11 (1/5 dvitaškių), G. Radzevičius (0/4 tritaškių, 7 atkovoti kamuoliai) ir A. Marčiulionis po 9, D. Stenionis (0/4 dvitaškių, 9 rezultatyvūs perdavimai), J. Furmanavičius ir K. Žemaitis po 6, L. Beliauskas 3, D. Motiejūnas ir M. Kačinas po 0.
Estija: H. Drellas 29 taškai, K. Kullamae 21 (7 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai, 5 klaidos), J. Joesaaras 20 (6 atkovoti kamuoliai), M. Tassas 10 (8 atkovoti kamuoliai), A. Konontšukas 9, M. Kotsaras 7, S. Raieste 6, M. Ilveris 4, K. Hemetas ir M. Paasoja po 2, J. Riisma 0 (6 rezultatyvūs perdavimai).
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 20/40 (50 proc.) ir 27/44 (61 proc.), tritaškių – 12/33 (36) ir 11/26 (42), baudų metimų – 32/50 (64) ir 23/25 (92). Atkovota kamuolių – 39 ir 40, perimta – 11 ir 8. Rezultatyvūs perdavimai – 23 ir 24. Klaidos – 12 ir 17.
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