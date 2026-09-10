 Stepono Babrausko auklėtiniai iškovojo pirmąją pergalę pasirengimo cikle

Stepono Babrausko auklėtiniai iškovojo pirmąją pergalę pasirengimo cikle

2026-09-10 20:40
bcjonavahipocredit.lt inf.

Jonavos „Hipocredit“ kontrolinėse rungtynėse įveikė BC „Parnu“ ekipą rezultatu 84:73 (23:23, 25:10, 22:17, 14:23).

Timas Lambrechtas
Timas Lambrechtas / bcjonavahipocredit.lt nuotr.

Jonaviečiai lemiamą pranašumą susikrovė antrajame kėlinyje, kurį laimėjo 25:10, ir užtikrintai išlaikė jį iki rungtynių pabaigos.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose rungtyniavo 16 taškų pelnęs ir 8 kamuolius atkovojęs Timas Lambrechtas. Matas Repšys pridėjo 13 taškų ir 8 atkovotus kamuolius, o Clevonas Brownas bei Damoni Harrisonas surinko po 10 taškų.

Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle. Pirmadienį Stepono Babrausko auklėtiniai sužais paskutines kontrolines rungtynes – jose susitiks su Lodzės krepšininkais.

Šiame straipsnyje:
Jonava Hipocredit
Timas Lambrechtas
Matas Repšys
BC Parnu

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