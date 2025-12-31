 Tomas Masiulis: gynyba antrajame ir trečiajame kėlinyje padarė savo

2025-12-31 00:48
zalgiris.lt inf.

Po pergalingai Tel Avive pasibaigusių Eurolygos 19-ojo turo rungtynių, žalgiriečių vyriausiasis treneris Tomas Masiulis džiaugėsi iškovotu tašku ir kalbėjo apie svarbiausius susitikimo akcentus.

Tomas Masiulis
Tomas Masiulis / zalgiris.lt nuotr.

„Manau, pavyko įgyvendinti nemažai dalykų gynyboje, ko negalima pasakyti apie paskutines kelias rungtynes. Daug taškų pelnė „man“ – iš ten, kur norėjome rizikuoti. Įmetė varžovų dideli žaidėjai. I.Wainrightas įmetė tris tritaškius, J.Motley įmetė. Bet, kaip ir sakiau žaidėjams: aš esu pasiruošęs pralaimėti su savo idėjomis, o ne su jų. Tą atsakomybę būčiau prisiėmęs. Gynyba antrajame ir trečiajame kėlinyje padarė savo: kai pradėjome keistis ginamaisiais, kai žinojome, ką galime duoti, ko negalime duoti“, – po rungtynių kalbėjo T.Masiulis.

Visas trenerio mintis kviečiame žiūrėti po rungtynių vykusiame pokalbyje.

