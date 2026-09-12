Tomas Masiulis: vyksta tobulėjimo procesas

Lemtinga ataka
Londone surengto „Lions Invitational“ turnyro pusfinalio rungtynes žalgiriečiai 82:83 pralaimėjo „Paris Basketball“ krepšininkams.
Prancūzijos atstovai iškart perėmė iniciatyvą – 11:3, 17:7, 28:19, 45:33, 53:40. Trečią kėlinį Carsenas Edwardsas ir Dustinas Sleva tritaškiais sušvelnino skirtumą – 61:66, o ketvirtą kėlinį Maodo Lo baudų metimais persvėrė rezultatą „Žalgirio“ naudai – 82:81.
Deja, per paskutines šešias mačo sekundes „Paris Basketball“ lyderis Nadiras Hifis sugebėjo prasiveržti prie kauniečio krepšio ir išplėšti pergalę 82:83.
Žalgiriečiai laimėjo kovą dėl kamuolio 53:44, tačiau dažniau klydo – 17:13 (C. Edwardsas – keturis kartus).
Fiziškumo faktorius
„Pirmą rungtynių dalį varžovai fiziškumu išmušė mus iš vėžių. Lyg ir žinojome, koks jų žaidimo stilius, bet vis tiek buvo sunkiau prisitaikyti. Kelios klaidos – statant užtvaras, mus nustūmė, praradome kamuolį, vėluodavome, – sakė T. Masiulis. – Vėliau visi bandė po vieną imtis sprendimų, nors reikėjo ramybės, šaltų galvų. Man atrodo, vyksta tobulėjimo procesas. Žiūrėsime varžybų įrašą, darysime išvadas.“
„Gal normalu, kad dar nėra šviežumo, todėl ir dirbame, kad būtume tinkamai pasirengę, kai ateis oficialių rungtynių, o ne draugiškų, metas. Nesakau, kad šis mačas – nerimtas, juk varžovas buvo tikrai geras. Yra taisytinų dalykų, stokojame susižaidimo, tačiau tai užtrunka, reikia laiko susiderinti“, – svarstė Jonas Valančiūnas.
Vakar „Žalgiris“ dėl trečios vietos susikovė su Vroclavo „Sląsk“ ekipa, kuri pusfinalio rungtynes 78:96 pralaimėjo Tautvydo Sabonio treniruojamai Londono „Lions“ komandai.
Londono klubui paskolintas žalgirietis Keenanas Evansas pelnė 14 taškų (pataikė 4/6 tritaškių), atliko keturis rezultatyvius perdavimus. Kitas Kauno klubui priklausantis „Lions“ žaidėjas Maxwellas Lewisas surinko 3 tšk., keturis kartus atkovojo kamuolį.
„Lions“ ir „Sląsk“ krepšininkai ateinantį sezoną rungtyniaus Europos taurės turnyre: Londono klubas – C grupėje kartu su „Šiauliais“, Vroclavo ekipa – C grupėje su Klaipėdos „Neptūnu“.
Stokojame susižaidimo, tačiau tai užtrunka, reikia laiko susiderinti.
Kitą savaitę – LKL
Žalgiriečiai, sugrįžę iš Londono, ruošis Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionatui, kuris startuos kitą savaitę.
Rugsėjo 17-ąją kauniečiai svečiuose susitiks su „Gargždų“ komanda, o 20 d. Klaipėdoje – su „Neptūnu“.
24 d. jau lauks pirma Eurolygos akistata – Belgrado pragare su „Crvena zvezda“.
Belgradiečiai, praeitą savaitę Kretoje surengtame turnyre 91:85 įveikę Milano „Armani Olimpia“ ir 77:87 pralaimėję Pirėjo „Olympiakos“, pasiruošimo sezonui etapą užbaigs turnyru Nikosijoje (kur taip pat dalyvaus „Olympiakos“, Tel Avivo „Maccabi“ ir Salonikų „Aris“) bei kontroline dvikova namuose su „Aris“.
„Bayern“ skina pergales
Vis tvirčiau aikštėje jaučiasi po traumos atsigavę Rokas Jokubaitis, o jo atstovaujama Miuncheno „Bayern“ komanda laimėjo trečią iš eilės ikisezoninį mačą.
Miuncheno krepšininkai savo aikštėje 98:67 nugalėjo Bambergo ekipą. R. Jokubaitis pelnė 4 tšk. Svariausiai prie pergalės prisidėjo Tobias Jensenas – 15 tšk., Justinianas Jessupas – 14 tšk., Vladimiras Lučičius – 11 tšk.
Šį savaitgalį „Bayern“ dalyvaus tarptautiniame turnyre Italijoje, kur išmėgins jėgas su Vilerbano ASVEL ir Tel Avivo „Hapoel“ arba Romos „Maxima“ komandomis.
„Dubai“ ekipa, į kurią iš „Olympiakos“ klubo persikėlė buvęs Kauno žalgirietis Thomas Walkupas, 78:83 pralaimėjo kontrolinį mačą Stambulo „Bahcesehir“ komandai, atstovaujamai taip pat buvusio „Žalgirio“ legionieriaus Tylerio Cavanaugh.
Sieks supertaurės
Rugsėjo 18–19 d. „Dubai“, „Olympiakos“, Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ ir Madrido „Real“ dalyvaus pirmame Eurolygos supertaurės turnyre Abu Dabyje.
Pusfinalio rungtynes žais „Olympiakos“ ir „Fenerbahce“, „Dubai“ ir „Real“.
Eurolyga patvirtino: Supertaurės varžybos „Etihad“ arenoje vyks pagal numatytą planą, nors buvo pasklidę kalbų, kad dėl politinių ir karinių konfliktų Artimųjų Rytų regione gali būti pokyčių.
Rezultatai
„Žalgiris“–„Paris Basketball“ 82:83 (15:21, 18:24, 28:21, 21:17). C. Edwardsas 17 taškų (5 rezultatyvūs perdavimai), E. Ulanovas 12, J. Valančiūnas 11 (13 atkovotų kamuolių, 3 blokai), N. Williamsas-Gossas 10 (11 rezultatyvių perdavimų), Ą. Tubelis 9 (9 atkovoti kamuoliai), M. Lo 6, D. Sleva 5, A. Butkevičius 4, S. Brownas ir M. Grigonis po 2, K. Akobundu-Ehiogu 1, D. Giedraitis 0 / N. Hifis 24 taškai (7 rezultatyvūs perdavimai), T. Ettiene'as 12.
„Lions“–„Sląsk“ 96:78 (19:25, 25:21, 29:21, 23:11). J. Scottas 20 taškų (7 atkovoti kamuoliai), K. Evansas 14 (4/6 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai), L. Hortonas 13 (4 rezultatyvūs perdavimai), M. Soluade 12 (4/5 tritaškių) / K. Lucasas 15 taškų, M. Parsonsas, D. Robinsonas (6 atkovoti kamuoliai) ir I. Moore'as po 12.
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