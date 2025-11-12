Trenerių žvilgsniai krypo į naujokus

Šiaulių komanda uždavė geresnį toną rungtynėms (9:3), tiesa, labiau atitrūkti varžovams jonaviečiai neleido – 11:16. Baudų metimais skirtumas tirpo iki taško (15:16), tačiau tuo pačiu būdu šiauliečiai uždarė kėlinį – 21:15.
Tritaškiai pranašumą augino iki dviženklio (27:15), o Oskaras Pleikys ir Cameronas Reddishas pratęsė gerą šeimininkų atkarpą – 34:18. Eimantas Stankevičius bandė įpūsti energijos jonaviečiams (32:46), tačiau po dviejų kėlinių dviženklę persvarą turėjo šeimininkai – 48:33. Po pertraukos atsilikimas tirpo toliau (38:48), bet į tai šeimininkai reagavo – pelnė be atsako 10 taškų – 58:38.
Jonavos komanda atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje, buvo triuškinama ir labiau priartėti iki ketvirčio galo nepavyko – 52:71.
Tiesa, prieš akis buvo dar visas kėlinys ir „Jonava Hipocredit“ savo šansais naudojosi. 12:0 – tokį spurtą rengė Jonavos ekipa, mažinusi deficitą iki 7 taškų – 66:73. Vis tik netrukus traumą patyrė Jalenas Henry, palikęs aikštę tik su komandos draugų pagalba. Rungtynių tęsti jis nebegalėjo.
Dovydas Buika ir Hilmaras Henningsonas toliau gelbėjo jonaviečius – po jų metimų skirtumas siekė tik 5 taškus (76:81), žaisti liko 2 minutės. Vis tik Džiugas Slavinskas baudų nerealizavo, Matas Repšys nepataikė, o tašką padėjo Dayvionas McKnightas – 86:76.
Pastarasis, O.Pleikys ir C.Reddishas labiausiai išsiskyrė Šiaulių komandoje – visi trys rinko po 24 naudingumo balus iš 97, kuriuos rinko visa ekipa.
C.Reddishas ir O.Pleikys rinko po dvigubą dublį: pirmasis pelnė 20 taškų ir atkovojo 10 kamuolių, antrasis sugriebė tiek pat kamuolių rinkdamas 15 taškų.
„Šiauliai“: Cameronas Reddishas 20 (10 atk. kam., 24 n.b.), Dayvionas McKnightas 18, Oskaras Pleikys 15 (10 atk. kam.), Marius Valinskas 12 (1/6 trit., 8 rez. perd.), Dovydas Romančenko 10 (1/7 trit.).
„Jonava Hipocredit“: Jalenas Henry, Benjaminas Krikke‘as ir Lukas Kreišmontas – po 10, Eimantas Stankevičius, Džiugas Slavinskas (8 atk. kam.) ir Adomas Sidarevičius 8.
„Pabaigoje buvo nervingumo, kiek sustojome, nors metėme neblogus metimus, nepataikėme, o varžovai ėmė vytis. Mūsų naujoko debiutas man labai patiko, matėsi, kad reikės laiko priprasti prie komandos, bet jo noras ir energija patiko“, - sakė Darius Songaila.
„Banguoja mūsų žaidimas, nerandame žaidėjo, kuris lemiamu momentu įmestų. Neradome sprendimų, leidome varžovams atitrūkti, o tik tada ėmėme vytis. Trūksta žaidėjų, bet nenoriu teisintis. Laukiame naujoko iš JAV, kuris tik vakar atskrido“, - aiškino jonaviečių vairininkas Steponas Babrauskas.
