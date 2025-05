Andrea Trinchieri išvarymas „Žalgiriui“ kojos nepakišo

28-ąją pergalę per 30 turų žalgiriečiai nukalė savo arenoje. Šeimininkai 105:88 pranoko Kėdainių „Nevėžio-Optibet“ krepšininkus. Pastarieji su 10 pergalių ir 20 nesėkmių lieka už atkrintamųjų varžybų ribos.

Žalgiriečiams tai buvo jau 24-oji pergalė iš eilės šio sezono „Betsafe-LKL“ pirmenybėse.

Alenas Smailagičius pelnė pirmus 5 mačo taškus, Mattas Mitchellas įmetė tritaškį, Sylvainas Francisco – baudų metimus, Laurynas Birutis – savo firminį metimą, o A. Smailagičius buvo taiklus mindamas tritaškio liniją – 14:4. M. Mitchellas pataikė iš vidutinio nuotolio, Edgaras Ulanovas ir Bryantas Dunstonas – iš po krepšio, Deividas Sirvydis – iš toli (23:10). Pirmojo kėlinio pabaigoje varžovai šiek tiek priartėjo – 24:18.

B. Dunstonas rinko ketvirtąjį tašką iš eilės, Isaiah Wongas prasiveržė po krepšiu, S. Francisco smeigė tritaškį, o M. Mitchellas pelnė 6 taškus iš eilės – 39:29. I. Wongas pataikė iš arti, I. Brazdeikis – iš toli, S. Francisco realizavo 4 baudų metimus, I. Brazdeikis atliko „eurostep‘ą“, L. Birutis įmetė vieną baudą – 51:48.

S. Francisco trečiąjį kėlinį atidarė 5 taškais, A. Smailagičius ir Dovydas Giedraitis įmetė po tritaškį – 62:56. Tritaškių seriją pratęsė su sirena pataikęs A. Smailagičius, I. Wongas ir D. Giedraitis – 71:62. D. Sirvydis pataikė „floater‘į“, M. Mitchellas rinko 5 taškus iš eilės, kėlinį dėjimu užbaigė L. Birutis – 80:71.

L. Birutis pasižymėjo ataka „2+1“, tarp dviejų M. Mitchello tritaškių įsiterpė E. Ulanovo dvitaškis – 91:76. I. Brazdeikis pelnė 5 taškus, įmetė D. Giedraitis, o šimtąjį „Žalgirio“ tašką pelnė I. Wongas – 100:84. Mantas Laurenčikas įmetė baudos metimą, dar du taškus rinko I. Wongas, rungtynes užbaigė A. Smailagičiaus „alley-oop‘as“ L. Biručiui – 105:88.

„Žalgiris“: M. Mitchellas 22 (5/6 trit.), S. Francisco 14 (8 rez. perd., 2 per. kam.), A. Smailagičius 13, I. Wongas 11, I. Brazdeikis 10, L. Birutis 10 (14 atk. kam., 3 blk.), D. Giedraitis 8 (2 per. kam.), B. Dunstonas 6 (3 per. kam.), D. Sirvydis 5 (2 blk.), E. Ulanovas 5 (5 rez. perd.), M. Laurenčikas 1, D. Buika 0.

„Nevėžis–Optibet“: J. Girardas 31 (4 rez. perd.), E. Crosswellas 17 (7 atk. kam.), D. Doualla 15.

„Pradėjome gerai, pirmasis penketukas buvo labai gerai nusiteikęs, antrasis išėjo gal ne su tokiu nusiteikimu, kaip pirmas, tad truputį rungtynės nuėjo nuo mūsų“, – sakė T. Sabonis.

Paklaustas, kodėl rungtynės buvo tokios nervingos, o žalgiriečiai gavo net keturias technines pražangas, T. Sabonis atsakė: „Nežinau, nelabai patogios rungtynės, galbūt ne man čia gilintis, bet teisėjų darbas galėtų būti geresnis.“

Jo teigimu, pastaruoju metu pastebimai tobulėja M. Mitchellas, pataikęs 5 tritaškius iš 6. Su šiuo amerikiečiu daug individualiai dirba įgūdžių treneris Renaldas Seibutis.

„Pirmiausia matosi išaugęs pasitikėjimas. Tie jo tritaškiai vienu metu mums labai padėjo“, – konstatavo T. Sabonis.