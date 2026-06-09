Trumpas šaltai pasitiktas NBA finale savo gimtajame Niujorke

Sirgaliai nušvilpė respublikoną, kuris stebėjo varžybas iš VIP ložės, kai jis pasirodė arenos ekrane giedant himną.
Dėl jo viešnagės buvo sustiprintos saugumo priemonės – pareigūnai, be kita ko, draudė bilietų neturintiems sirgaliams artintis prie „Madison Square Garden“ per kelis kvartalus.
Jie taip pat uždraudė žiūrėjimo vakarėlius prie šios Manhatane esančios arenos, kurie vyko per pirmąsias dvi atkrintamąsias varžybas ir pritraukė džiūgaujančių žmonių minias.
Pareigūnai ragino bilietus įsigijusius žmones atvykti likus mažiausiai dviem valandoms iki varžybų pradžios 20.30 val. (vietos, 3.30 val. Lietuvos laiku) ir praeiti oro uosto stiliaus saugumo patikrą. Į vidų nebuvo galima įsinešti krepšių.
„Žinia yra paprasta: švęskite „Knicks“, bet šįvakar venkite MSG teritorijos, jei neturite bilietų į varžybas“, – spaudos konferencijoje sakė Niujorko policijos departamento komisarė Jessica Tisch.
„Spurs“ rezultatu 115–111 įveikė „Knicks“ ir septynių rungtynių serijoje sumažino Niujorko komandos persvarą iki 2–1.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai pirmadienį matė trijų metrų aukščio tvorą, juosiančią kai kurias „Madison Square Garden“ dalis, ir dideles slaptosios tarnybos pajėgas, kurioms pavesta saugoti JAV prezidentą.
Agentus, dalis kurių buvo smarkiai ginkluoti, lydėjo šimtai Niujorko policijos pareigūnų, kai gatvėse netoli arenos ir viešose žiūrėjimo vietose kitur mieste rinkosi žmonių minios.
„Palikite mus ramybėje“
Kai kurie Niujorko gyventojai ir įstatymų leidėjai demokratai kritikavo D. Trumpą dėl nepatogumų kėlimo.
„Vieną geriausių akimirkų Niujorke per kelis dešimtmečius (Trumpas) pastato save į patį dėmesio centrą. Trumpas turėtų palikti mus ramybėje! Čia jis nepageidaujamas“, – platformoje „X“ rašė Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeris.
D. Trumpo vilkstinei Niujorke važiuojant į „Madison Square Garden“, kai kurie protestuotojai gatvėse laikė plakatus su užrašais „Trumpas turi pasitraukti“ (angl. Trump must go). Bent du žmonės automobilius palydėjo viduriniais pirštais.
„Knicks“ gerbėjas 43-ejų Anthony Pulley AFP sakė vertinantis tai, kad D. Trumpas atvyko į rungtynes, nors jį ir erzino nepatogumai.
„Manau, kad dėl to yra apmaudu. Manau, kad tai tikrai sugadino visus žiūrėjimo vakarėlius. Bet visai šaunu, kad jis nori atvykti ir būti to dalimi“, – teigė sirgalius.
„Knicks“, kurie siekia pirmojo krepšinio čempionų titulo nuo 1973 m., didžiausiame JAV mieste subūrė karštligiškų sirgalių ratą.
„Apsaugoti prezidentą“
Bilietų į pirmadienį vykusių varžybų kaina buvo neįkandama daugeliui Niujorko gyventojų, tačiau „Madison Square Garden“, kuri save vadina „garsiausia pasaulio arena“, vis tiek buvo sausakimša.
Tarp žiūrovų buvo ir Niujorko meras Zohranas Mamdani, kuris žurnalistams sakė, kad už savo bilietus paklojo beveik 1 tūkst. JAV dolerių (apie 866 eurus).
Vykdydama operaciją, skirtą apsaugoti JAV lyderį, kuris per mažiau nei dvejus metus išgyveno tris įtariamus pasikėsinimus į jo gyvybę, slaptoji tarnyba planavo pasitelkti kovos su dronais technologijas.
Ilgametis „Knicks“ gerbėjas D. Trumpas, kuris yra gimęs Niujorke, paskutinį kartą lankėsi „Madison Square Garden“ 2024 m. lapkritį, kai po pergalės rinkimuose stebėjo mišrių kovos menų „Ultimate Fighting Championship“ (UFC) kovą. Jis šioje arenoje yra surengęs rinkimų kampanijos mitingą.
„Slaptosios tarnybos tikslas yra paprastas: užtikrinti, kad visi varžybų žiūrovai galėtų mėgautis žaidimu ir turėti saugią patirtį, kol mes vykdome savo pareigą apsaugoti Jungtinių Valstijų prezidentą“, – žurnalistams sakė specialusis agentas Mattas McCoolas.
Tuo metu policija atmetė platesnį susirūpinimą dėl saugumo po to, kai sekmadienio vakarą Penn stotyje, esančioje po arena, peiliu buvo sužaloti šeši žmonės. JAV žiniasklaida apibūdino įtariamąjį kaip nuo emocinių sutrikimų kenčiantį asmenį, neturintį ryšių su terorizmu.
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