Turkų treneris: lietuviai pasikeitę, bet pavojingi

Ergino Atamano muštruojama Turkijos rinktinė po pirmojo etapo turi 6 pergales iš tiek pat galimų, o mūsiškiai – 3 pergalės ir tiek pat pralaimėjimų. Artėjant rungtynėms E. Atamanas išsakė savo nuomonę apie būsimus varžovus ir savo auklėtinių tikslus artimiausiame lange. Priminsime, jog po akistatos su lietuviais turkų rugpjūčio 31 d. laukia išvyka į Islandiją. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai tą patį pirmadienio vakarą Vilniuje priims Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus. Bilietus į šį mūšį galima įsigyti čia:
Kalbėdamas apie penktadienio rungtynes varžovų treneris E. Atamanas pabrėžė, jog permainos sudėtyse atsilieps abiem rinktinėms. Šeimininkams nepadės vidurio puolėjas iš NBA Alperenas Šengunas. Lietuvos ekipoje nebus trijų NBA atstovų, komandai talkinusių praėjusiame atrankos etape.
„Šenguno netektis lems kokybinį ir žaidybinį skirtumą. Tačiau mūsų žaidimo sistema yra aiški, esu patenkintas auklėtinių pasirodymu kontrolinėse rungtynėse, - dėstė Erginas Atamanas. – Lietuva taip pat turi nuostolių, bet tai vis dar yra pavojinga komanda, turinti Eurolygoje rungtyniaujančių patyrusių krepšininkų – Ąžuolą Tubelį, Donatą Motiejūną. Ji demonstruoja gerą krepšinį ir gerai pataiko, kai gauna progų“.
Pasak turkų trenerio, jo komandai pranašumo suteikia palanki situacija grupėje, bet norint užsitikrinti vietą pasaulio čempionate, privalu laimėti bent du ar tris iš likusių mačų.
„Mums labai svarbu laimėti rungtynes su lietuviais ir tą patį padaryti Islandijoje“, - dėstė E. Atamanas.
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