U16 Lietuvos merginų rinktinė triumfavo Europos čempionato B divizione!

Po pirmojo kėlinio mūsiškės pirmavo 16:14, o antrajame buvo įgavusios 8 taškų pranašumą (25:17), tačiau jo neišlaikė ir po dviejų kėlinių jau pirmavo bulgarės (32:31).
Trečiojo kėlinio viduryje Bulgarija buvo įgijusi 7 taškų pranašumą (36:43). Tuomet lietuvės atsakė galingu spurtu ir sužaidus 30 min. jau pačios pirmavo 7 taškais (56:49).
Įpusėjus ketvirtajam kėliniui Lietuvos jaunučių rinktinė turėjo 11 taškų pranašumą (62:51) ir čempioniškai užbaigė auksinės vertės rungtynes.
Lietuvės dominavo po krepšiais (53:28) ir baudos aikštelėje pelnė 48 taškus.
Lietuvės U16 Europos čempionato grupės etape nugalėjo Ukrainos, Graikijos, Šiaurės Makedonijos ir Bulgarijos krepšininkes. Ketvirtfinalyje Lietuva eliminavo portugales, o pusfinalyje – šeimininkes turkes.
Lietuvės jau anksčiau buvo užsitikrinusios vietą elitiniame A divizione. Jį taip pat pelnė antrąją vietą užėmusios bulgarės ir bronzą pelniusios turkės.
Lietuvos rinktinės lyderė Gabija Galvanauskaitė pripažinta geriausia čempionato krepšininke.
U16 Lietuvos merginų rinktinė į Vilnių grįžta šeštadienį 19:25 val. Skrydis iš Stambulo. Kviečiame pasitikti čempiones Vilniaus oro uoste!
Lietuvos merginų rinktinė: Urtė Gurevičiūtė 23 (10 atk. kam., 4 rez. perd., 23 naud. bal.), Gabija Galvanauskaitė 21 (21 atk. kam., 33 n. b.), Viltė Peleckytė 11 (6 rez. perd.), Kotryna Grunkytė 11, Monika Dokšaitė 6, Eva Kavaliauskaitė 5.
Bulgarijos merginų rinktinė: Katrina Bozova 20, Gabriela Kotseva 17, Deyana Stanislavova 13.
Auksinėje Lietuvos merginų rinktinėje žaidė: Urtė Gurevičiūtė, Kotryna Grunkytė, Eva Kavaliauskaitė, Karina Strakšytė, Barbora Prišmontaitė, Monika Dokšaitė, Viltė Peleckytė, Eimantė Stepanavičiūtė, Gabija Galvanauskaitė, Aušrinė Gaubytė, Marija Šiškinaitė, Evelina Lygutaitė.
Komandos vyr. treneris Edvinas Justa, asistentai – Ilona Rimšienė, Remigijus Bardauskas. Fizinio rengimo treneris – Ernestas Barkus, medikė – Martyna Kravčenkaitė, komandos vadovas – Saulius Kuzminskas.
