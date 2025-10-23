Visas rungtynes pirmavęs „Žalgiris“ šventė pergalę Barselonoje

Nigelas Williamsas-Gossas pelnė pirmuosius 4 rungtynių taškus, bet patyrė traumą ir į aikštę nebegrįžo – 4:0. Ąžuolas Tubelis pasižymėjo po Lauryno Biručio perdavimo, Maodo Lo per 2 atakas rinko 3 taškus – 9:0. Iš krašto tolimą dvitaškį įmetė Sylvainas Francisco, o M.Lo tęsė puikų pasirodymą pridėdamas dar 8 taškus – 19:7. Mosesas Wrightas savo pasirodymą aikštėje iškart įprasmino dėjimu, Deividas Sirvydis rinko 5 taškus iš eilės – 26:14.
M.Wrightas įveikė varžovo gynybą, D.Sirvydis pataikė dar vieną tolimą metimą, Ignas Brazdeikis smeigė tritaškį su pražanga – 35:18. M.Lo tritaškiu augino pranašumą iki 18 taškų, bet netrukus gavo trečiąją asmeninę pražanga – 38:20. Gynybą suaktyvinusi „FC Barcelona“ atsakė atkarpa 14:2, per kurią „Žalgirio“ gretose pasižymėjo tik D.Sleva – 40:34. M.Wrightas demonstravo kovingumą ir atkovotus kamuolius vertė taškais, po jo perimto kamuolio ir S.Francisco perdavimo greitą ataką užbaigė D.Sirvydis – 44:34. Antrojo kėlinio pabaigoje S.Francisco atliko 2 rezultatyvius perdavimus Ą.Tubeliui ir realizavo 4 baudų metimus – 52:39.
S.Francisco ir Arnas Butkevičius perėmė kamuolius pirmose trečiojo kėlinio atakose, o po dvitaškį pelnė S.Francisco, D.Sirvydis, L.Birutis ir A.Butkevičius – 60:41. D.Sirvydis ir Ą.Tubelis toliau didino taškų kraitį – 64:41. Edgaras Ulanovas pataikė baudą ir dvitaškį, o M.Lo ir D.Sleva tritaškiais kėlė persvarą iki 25 taškų – 73:48. Kėlinio pabaigoje dvitaškį įmetė M.Wrightas – 75:54.
M.Wrightas buvo taiklus nuo baudų metimo linijos, bet „FC Barcelona“ artėjo iki 77:63. L.Birutis įmetė apsuptas varžovų, M.Lo tritaškiu vėsino šeimininkų entuziazmą – 82:65. Galiausiai rungtynes 2 taikliais tritaškiais uždarė S.Francisco – 88:73.
„Žalgiris“: M.Lo 20 (5/5 trit., 5 rez. perd.), S.Francisco 14 (4 rez. perd., 4 per. kam.), D.Sirvydis 14, M.Wrightas 10 (7 atk. kam., 2 per. kam.), Ą.Tubelis 8, D.Sleva 5, I.Brazdeikis 4, L.Birutis 4 (2 blk.), E.Ulanovas 3, A.Butkevičius 2 (5 atk. kam.), M.Rubštavičius 0.
„FC Barcelona“: J.Parra 17, T.Shengelia 13 (5 atk .kam.), T.Satoransky 11 (3 per. kam.).
