Vlado Garasto taurės turnyras šiemet bus ypatingas: anūkas atskleidė seneliui duotą pažadą

Šįkart turnyre susirungs keturios komandos: LKL bronzos prizininkas Klaipėdos „Neptūnas“, Šiaulių „Šiauliai“, Latvijos krepšinio lygos prizininkas ir Europos taurės turnyro dalyvis Rygos „Zelli“ bei pastarųjų ketverių metų Azerbaidžano krepšinio lygos čempionas Baku „Sabah“.
Krepšinio aistruoliams tai bus puiki proga įvertinti, kaip sukomplektuoti klubai ir ko iš jų galima tikėtis naujajame sezone.
Šiųmetis renginys bus paženklintas ypatingu jautrumu – krepšinio bendruomenė pagerbs ne tik V. Garastą, bet ir jo artimą bičiulį, ilgametį Klaipėdos „Neptūno“ žaidėją, trenerį bei vadovą Saulių Vilką, kuris anapilin iškeliavo šių metų kovo 21 dieną.
Abu bičiuliai iki pat S. Vilko mirties kasdien valandų valandas bendraudavo telefonu. S. Vilkas ilgus metus buvo ir pagrindinis šio turnyro organizatorius.
Anūkas atskleidė prieš mirtį senelio išsakytą norą
Krepšinio pasaulyje Vlado Garasto vardas tapo istorijos dalimi, tačiau jo anūkui, 41-erių Vladui Garastui, jis pirmiausia buvo ne legenda ar garsus treneris, o mylimas ir artimas senelis. Todėl šiemet turnyras jam įgauna visiškai kitokią – itin asmenišką – prasmę.
„Man tai visų pirma ne tik sporto renginys, bet ir galimybė išsaugoti tai, kas šviesaus atminimo seneliui buvo labai svarbu.
Senelį labai mylėjau ir gerbiau. Mūsų santykis buvo artimas, šiltas ir nuoširdus. Man jis visų pirma buvo mano senelis. Žinoma, suvokiau, kokią didžiulę reikšmę jis turėjo Lietuvos krepšiniui, bet šeimoje jis buvo tiesiog mūsų mylimas žmogus“, – pasakojo V. Garasto anūkas.
Pasak jo, senelis ne kartą kalbėdavo apie ateitį ir suprato, kad vieną dieną pats nebegalės prisidėti prie turnyro.
„Jis yra sakęs, kad ateis laikas, kai pats nebegalės prisidėti prie turnyro, ir tada norėtų, kad aš prisidėčiau prie jo organizavimo bei puoselėjimo. Tuo metu galbūt apie tai galvojau kiek kitaip. Dabar šie jo žodžiai įgavo visiškai kitą prasmę.
Man tai yra labai svarbu. Galima sakyti, kad tai – mano pažadas seneliui. Jei galėsiu bent maža dalimi prisidėti prie to, kad ši tradicija tęstųsi, man tai labai daug reikš. Tai darysiu ne tik dėl krepšinio. Darysiu dėl žmogaus, kurį labai mylėjau ir visada mylėsiu“, – kalbėjo Vladas jaunesnysis.
Klaipėda Vlado Garasto gyvenime užėmė ypatingą vietą. Dar 2012 metais, kalbėdamas apie pirmąjį jo vardo turnyrą, šviesaus atminimo treneris pasakojo, kad glaudūs asmeniniai ryšiai su uostamiesčiu jį sieja nuo 1972 metų.
Čia jis ne kartą organizavo krepšinio stovyklas, bendravo su miesto žmonėmis ir matė didžiulį Klaipėdos krepšinio potencialą.
Vėliau V. Garastas Klaipėdą yra pavadinęs tikru krepšinio miestu, pabrėždamas ir ypatingą klaipėdiečių sirgalių palaikymą.
„Senelis labai mylėjo Klaipėdą. Šis miestas jam buvo artimas, su juo siejosi daugybė gražių prisiminimų, žmonių ir krepšinio istorijų. Man atrodo labai simboliška, kad jo vardo turnyras vyksta būtent čia. Tai miestas, kuriame jis jautėsi gerai, kurį gerbė ir kuriam jautė daug šilumos“, – pabrėžė V. Garasto anūkas.
Tokius pat šiltus jausmus Klaipėdai puoselėja ir jis pats.
„Man pačiam labai patinka Klaipėda – šis miestas, jo atmosfera ir, svarbiausia, žmonės. Klaipėdiečiai turi savo charakterį, savo šilumą. Todėl labai norėčiau, kad turnyras ir toliau liktų Klaipėdoje ir taptų dar stipresne šio miesto krepšinio tradicija“, – sakė Klaipėdoje gyvenantis Vladas.
Turnyras – ne tik apie krepšinį
V. Garasto anūko teigimu, šis turnyras šiandien reiškia kur kas daugiau nei kelias krepšinio rungtynes. Puoselėjant trenerio atminimą ypač svarbus tampa žmonių palaikymas.
„Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems turnyro rėmėjams ir žmonėms, kurie prie jo prisideda. Jų dėka ši tradicija gali gyvuoti. Tai nėra savaime suprantamas dalykas. Kiekvienas rėmėjas ir kiekvienas prie turnyro prisidedantis žmogus iš dalies padeda išsaugoti senelio atminimą.
Norėčiau, kad šis turnyras gyvuotų dar daugelį metų, kad į Klaipėdą atvažiuotų stiprios komandos, žmonės ateitų žiūrėti gero krepšinio, o kartu prisimintų Vlado Garasto vardą. Manau, tai būtų gražiausias būdas išsaugoti tai, ką senelis sukūrė“, – kalbėjo Vladas jaunesnysis.
„Neptūno“ treneris: tai gero lygio turnyras
Nors turnyre netrūks atminimo akcentų, sportine prasme jis taps rimtu išbandymu klubams.
Klaipėdos „Neptūno“ vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas pabrėžė, kad tai – svarbi pasiruošimo naujajam krepšinio sezonui dalis.
„Tai gero lygio turnyras, kuriame dalyvauja stiprios komandos. Visos jos siekia to paties – gerinti savo žaidimą ir pasiruošti sezonui. Tai paskutinis turnyras prieš pat krepšinio sezono pradžią. Jame žiūrovai pirmą kartą savo akimis galės išvysti naujai sukomplektuotą šio sezono Klaipėdos miesto krepšinio komandą.
Kviečiu žiūrovus atvykti ir sukurti gerą atmosferą – tokią, kokią Klaipėda tikrai moka sukurti ir kaskart mus visus sugeba maloniai nustebinti. Po vasaros jau išties pasiilgome tų puikių emocijų ir šilto palaikymo, kuris įkvepia žaidėjus bei suteikia jiems papildomų jėgų“, – teigė G. Petrauskas.
Nors „Neptūno“ treneris pažymėjo, kad šiame pasiruošimo etape išsami varžovų analizė nėra svarbiausias prioritetas, jis pripažino emocinį renginio svorį.
„Šis turnyras šiemet turės papildomo jautrumo. Netekome dviejų svarbių asmenybių, tačiau nereikia pamiršti, kad tai buvo ne tik krepšinio žmonės, bet ir kažkieno seneliai bei tėvai. Akivaizdu, kad turnyras bus kitoks – jautresnis, ypač artimiausiems žmonėms“, – pabrėžė G. Petrauskas.
Turnyro informacija žiūrovams
Visi žiūrovai, išskyrus VIP svečius, į areną pateks per Klubo įėjimą Nr. 3 iš Dubysos gatvės pusės. Ten jų lauks nemokama automobilių stovėjimo aikštelė, jauki aplinka ir geriausio matomumo vietos.
Bilietus galima įsigyti internetu svetainėje www.kakava.lt arba kasose: https://kakava.lt/kasos. Renginio dieną bilietai brangs.
Turnyro tvarkaraštis
Rugsėjo 12 diena, šeštadienis:
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15 val. – Šiaulių „Šiauliai“–Rygos „Zelli“;
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17.30 val. – Klaipėdos „Neptūnas“–Baku „Sabah“.
Rugsėjo 13 diena, sekmadienis:
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15 val. – rungtynės dėl trečiosios vietos;
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17.30 val. – finalas.
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