„Žalgirio“ revanšo neišvengs ir „Baskonia“?

Gynėjas – vėl rikiuotėje
LKL, kurią remia „Betsson“, lyderiai žalgiriečiai „Kalnapilio“ arenoje palaužė Panevėžio krepšininkus 81:77.
Spalio 19-ąją „Lietkabelis“ įveikė kauniečius „Žalgirio“ arenoje – 87:85.
Į Lietuvos čempionų rikiuotę sugrįžo traumą išsigydęs gynėjas Nigelis Williamsas-Gossas. Amerikietis taškų nepelnė, tačiau po du kartus atkovojo ir perėmė kamuolį, atliko du rezultatyvius perdavimus.
Šiandien Kauno komanda namuose žais Eurolygos turnyro 13-ojo turo rungtynes su Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“.
„Žalgiris“ (7 pergalės, 5 pralaimėjimai) – penktoje vietoje, „Baskonia“ (4-8) – septyniolikta.
Greiti ir atletiški
„Varžovų stichija – labai greitas krepšinis. Bus didelis iššūkis susitvarkyti su jų puolimu, tritaškiais metimais. Jų gynyba – agresyvi, atletiška“, – apie „Baskonia“ kozirius kalbėjo „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
Anot stratego, vienas Vitorijos komandos lyderių – Timothe Luwawu-Cabarrot'as (antras pagal rezultatyvumą Eurolygoje šį sezoną – vid. 19,8 taško, aut. past.).
„Kiek meta, tiek pataiko“, – teigė T. Masiulis.
Jo nuomone, dinamiškas „Baskonia“ žaidimo stilius priimtinas ir T. Sedekerskiui.
„Bandysime įvelti juos į pozicinį krepšinį, kuriuo, manau, esame geresni“, – reziumavo žalgiriečių treneris.
Praeitą sezoną Kauno krepšininkai abu kartus pralaimėjo Vitorijos ekipai (70:83 ir 65:66).
Nubaudė vadovą
Revanšais taip pat džiaugėsi Utenos „Juventus“ ir „Gargždų“ ekipos.
Uteniškiai, LKL pirmo rato dvikovą savo aikštėje pralaimėję Kėdainių „Nevėžiui-Paskolų klubui“ 84:90, su kaupu atsigriebė svečiuose – 96:79.
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK), išnagrinėjusi Jono Vainausko skundą dėl viešų Utenos komandos vadovo Eimanto Skersio replikų, skyrė „Juventus“ atstovui 1 072 eurų baudą.
J. Vainauskas, komentuodamas prastą Utenos krepšininkų pasirodymą Čempionų lygos atrankos varžybose, be kita ko, sakė: „Nerimta vadyba ir požiūris. Vėl apsiriboti žaidimu LKL ar Karaliaus Mindaugo taurės turnyre? Tiesiog košmaras. Eilinės ambicijų kapinės.“
„Manau, kad J. Vainauskas puikiai galėtų kalbėti apie narkotikų kainas pasaulinėje rinkoje, apie alkoholio pasiūlą Lietuvoje, apie daugiadienio alkoholizmo įtaką žmogaus psichikos raidai. Kaip rodo pastarojo dešimtmečio įvykiai, tuose dalykuose J. Vainauskas yra gerokai produktyvesnis nei krepšinyje“, – tokiais žodžiais į J. Vainausko kritiką yra atkirtęs E. Skersis.
Gargždiškiai, namuose nusileidę „Šiaulių“ krepšininkams 85:93, nugalėjo juos išvykoje – 94:83.
„Gargždų“ klubui atstovavęs 210 cm ūgio vidurio puolėjas Benas Griciūnas išvyko į Taivaną – žais šios šalies aukščiausios lygos komandoje „TSG Ghosthawks“.
Rezultatai
Panevėžio „Lietkabelis“–Kauno „Žalgiris“ 77:81 (18:20, 19:15, 22:27, 18:19). 5 181 žiūrovas. K. Kullamae 26 taškai (5/8 tritaškių) / I. Brazdeikis 17 taškų (3/5 tritaškių).
Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“–Utenos „Juventus“ 79:96 (23:22, 17:25, 16:24, 23:25). 1 047 žiūrovai. I. Vaitkus 17 taškų / I. Vranešas 19 taškų (7 atkovoti kamuoliai).
„Šiauliai“–„Gargždai“ 83:94 (25:18, 18:26, 23:18, 17:32). 2 113 žiūrovų. C. Hendersonas 22 taškai (2/10 tritaškių) / J. Haginsas 34 taškai (5/8 tritaškių, 6 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos).
„Jonava Hipocredit“–Vilniaus „Rytas“ 71:105 (14:29, 19:26, 19:29, 19:21). 1 313 žiūrovų. D. Slavinskas 18 taškų (8/12 baudų metimų) / J. Walkeris 20 taškų (4/8 tritaškių).
Turnyro lentelė
1. „Žalgiris“ 8 1
2. „Rytas“ 8 2
3. „Neptūnas“ 6 3
4. „Lietkabelis“ 6 4
5. „Gargždai“ 4 6
6. „Juventus“ 4 6
7. „Šiauliai“ 4 6
8. „Nevėžis-Pask. kl.“ 3 7
9. „Jonava Hipocred.“ 1 9
Naujausi komentarai