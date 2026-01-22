„Žalgirio“ varžovus vilioja NBA

Žalgiriečiai svečiuose nugalėjo Vilerbano ASVEL komandą 96:77 ir Eurolygos turnyre įsirašė tryliktą pergalę.
Šiandien Lietuvos čempionai viešės Italijoje, kur su Milano „EA7 Emporio Armani“ ekipa žais 24-ojo turo rungtynes. Milaniečiai išvykoje 77:106 nusileido Madrido „Real“.
ASVEL ir „EA7 Emporio Armani“ klubų vadovai, kartu su kolegomis iš „Real“, „Barcelonos“, Atėnų „Panathinaikos“, Miuncheno „Bayern“, šiomis dienomis dalyvavo Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) ir Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) susitikime, skirtame projektui „NBA Europe“.
NBA, bendradarbiaudama su FIBA, planuoja Europoje naują krepšinio elito lygą, kurioje varžytųsi šešiolika komandų. Tikimasi, kad turnyras startuos 2027-ųjų spalį.
Eurolyga oficialiai įspėjo NBA nesiderėti su klubais, kurie ilgalaikėmis sutartimis įsipareigoję šiai Europos organizacijai, ir pagrasino imtis teisinių veiksmų.
„Nemanau, kad konfliktas – neišvengiamas. JAV mes nekonkuruojame su kitomis krepšinio ar sporto organizacijomis – visi varžomės tik dėl žmonių dėmesio. Jeigu manytume, kad Eurolyga ir jos žiūrovų auditorija – jau aukščiausia viršūnė, negaištume laiko naujam projektui“, – pareiškė NBA komisaras Adamas Silveris. „NBA dirba uždaros organizacijos principu, kurio prioritetas – ne klubų rezultatai, o finansinė lygos sėkmė. Tikėtina, kad panašūs siekiai bus ir Europoje, tad sunku įvertinti, kaip tai integruotųsi su dabartine Eurolygos sistema, labiau grįsta klubų partnerystėmis ir bendruomeniškumu, – yra sakęs „Žalgirio“ klubo vadovas Paulius Jankūnas. – Be to, į komerciją ir žaidėjų mobilumą orientuota lyga galėtų paskatinti jaunus talentus, ypač mažesnių rinkų, išvykti per anksti, arba dar blogiau – jaunimui apskritai nebeliktų vietos augti.“
ASVEL–„Žalgiris“ 77:96 (18:23, 23:22, 14:30, 22:21). Vilerbanas, „Astroballe“ arena, 4 637 žiūrovai.
ASVEL: Th. Heurtelis 21 taškas (6 rezultatyvūs perdavimai), E. Jacksonas 13 (3/5 tritaškių), B. Massa 8 (6 atkovoti kamuoliai), Z. Seljaasas ir A. Traore po 7, M. Ajinca 6, M. Ndiaye 5 (4 klaidos), S. Harrisonas 4, O. Eboua, D. Lighty ir B. Vautier po 2, A. Atamna 0.
„Žalgiris“: S. Francisco 20 taškų (6 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 3 klaidos), M. Wrightas 18 (7 atkovoti ir 3 perimti kamuoliai), Ą. Tubelis 14, M. Lo ir D. Sleva po 9, I. Brazdeikis 6, D. Giedraitis (1/4 tritaškių) ir M. Rubštavičius po 5, A. Butkevičius 4 (4 rezultatyvūs perdavimai), E. Ulanovas ir L. Birutis po 3, D. Sirvydis 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 20/39 (51 proc.) ir 25/35 (71 proc.), tritaškių – 8/22 (36 proc.) ir 7/21 (33 proc.), baudų metimų – 13/19 (68 proc.) ir 25/30 (83 proc.). Atkovota kamuolių – 27 ir 34, perimta – 6 ir 11. Rezultatyvūs perdavimai – 14 ir 18. Klaidos – 14 ir 12.
